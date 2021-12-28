Mısır firavunu I. Amenhotep'in tabutu dijital olarak açıldı: 3 bin 500 yıllık sırlar açığa çıktı

İNCELENMEYEN TEK ANTİK MISIR HANEDANLIĞI MUMYASI

1881 yılında keşfedilen Mısır Firavunu I. Amenhotep’in çiçekler ve görkemli bir ahşap yüz maskesi ile süslenmiş mumyası o kadar hassastı ki, arkeologlar kalıntıları açığa çıkarmaya asla cesaret edemedi. Bu da onu 19. ve 20. yüzyıllarda bulunan ve henüz açılmamış tek Mısır kraliyet mumyası haline getirdi.