Mısır firavunu I. Amenhotep'in tabutu dijital olarak açıldı: 3 bin 500 yıllık sırlar açığa çıktı

Mısırlı bilim insanları, 3 bin 500 yıl önce hayatını kaybeden Firavun I. Amenhotep’in mumyalanmış kalıntılarını dijital olarak açtı. Böylelikle firavunun yaşamı ve ölümüyle ilgili heyecan verici sırlar ilk kez ortaya çıkarken, sargılar arasında 30'u aşkın muska ve benzersiz bir altın kuşak bulundu. Uzmanlar, çalışmanın antik Mısır tarihine ilişkin bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Haberler - ntv.com.tr - AP - AFP 28.12.2021 - 15:03

Mısır firavunu I. Amenhotep'in tabutu dijital olarak açıldı: 3 bin 500 yıllık sırlar açığa çıktı - 1

İNCELENMEYEN TEK ANTİK MISIR HANEDANLIĞI MUMYASI

1881 yılında keşfedilen Firavunu I. Amenhotep’in çiçekler ve görkemli bir ahşap yüz maskesi ile süslenmiş mumyası o kadar hassastı ki, arkeologlar kalıntıları açığa çıkarmaya asla cesaret edemedi. Bu da onu 19. ve 20. yüzyıllarda bulunan ve henüz açılmamış tek Mısır kraliyet  mumyası haline getirdi.

Mısır firavunu I. Amenhotep'in tabutu dijital olarak açıldı: 3 bin 500 yıllık sırlar açığa çıktı - 2

Yüz yılı aşkın bir sürenin ardından, arkeologlar yeni teknolojiler sayesinde hiçbir fiziksel müdahale olmadan dijital bir şekilde mumyayı açmayı başardı.

Mısır firavunu I. Amenhotep'in tabutu dijital olarak açıldı: 3 bin 500 yıllık sırlar açığa çıktı - 3

TOMOGRAFİ KULLANILDI

Mısırlı bilim insanları 3 bin 500 yıllık mumyanın sargılarını  açmak ve içeriğini incelemek için üç boyutlu bilgisayarlı tomografi (BT) taramasını kullandı.

Mısır firavunu I. Amenhotep'in tabutu dijital olarak açıldı: 3 bin 500 yıllık sırlar açığa çıktı - 4

Kahire Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde radyoloji uzmanı olan Prof. Dr. Sahar Saleem konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Mumyayı dijital olarak açarak ve sanal katmanlarını (yüz maskesini, bandajları ve mumyanın kendisini) 'soyarak' bu iyi korunmuş firavunu benzeri görülmemiş ayrıntılarla incelme olanağı bulduk" dedi. 

Mısır firavunu I. Amenhotep'in tabutu dijital olarak açıldı: 3 bin 500 yıllık sırlar açığa çıktı - 5

ÖLDÜĞÜNDE 35 YAŞINDA VE 1,69 BOYUNDAYDI

Frontiers in Medicine dergisinde yayımlanan çalışmanın bulguları, I. Amenhotep’in öldüğünde yaklaşık 35 yaşında ve 169 santimetre boyunda olduğunu buldu. Ayrıca firavunun sünnetli olduğu ve sağlıklı dişleri  olduğu ortaya konuldu. Uzmanlar, ayrıca sargıların içinde yaklaşık 30 muskayı ve benzersiz bir altın kuşağı ortaya çıktı.

Mısır firavunu I. Amenhotep'in tabutu dijital olarak açıldı: 3 bin 500 yıllık sırlar açığa çıktı - 6

YÜZÜ İLE İLGİLİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Diğer taraftan Saleem; firavunun dar bir çenesi, küçük bir burnu, kıvırcık saçları ve hafif çıkıntılı üst dişleri olduğunu söyledi. Çalışmanını, ölüm nedenini açıklayacak herhangi bir yara veya şekil bozukluğunu göstermediğini aktardı.

Mısır firavunu I. Amenhotep'in tabutu dijital olarak açıldı: 3 bin 500 yıllık sırlar açığa çıktı - 7

MISIR'I 21 YIL BOYUNCA YÖNETTİ

I. Amenhotep, Mısır'ı milattan önce  1525 ile 1504 yılları arasında yaklaşık 21 yıl boyunca yönetti. 18. Hanedanlığın ikinci firavunuydu ve birçok tapınak inşa ettiği büyük ölçüde barışçıl bir saltanatı vardı.

Mısır firavunu I. Amenhotep'in tabutu dijital olarak açıldı: 3 bin 500 yıllık sırlar açığa çıktı - 8

MEZAR SOYGUNCULARI MUMYAYA ZARAR VERDİ

Araştırmacılar, mumyanın hiyeroglif metinlere göre, rahipler tarafından 21. Hanedanlık döneminde onarılmaya çalışıldığını ve , muhtemelen antik mezar soyguncularının yol açtığı çeşitli hasarlardan muzdarip olduğunu keşfetti.

Mısır firavunu I. Amenhotep'in tabutu dijital olarak açıldı: 3 bin 500 yıllık sırlar açığa çıktı - 9

Saleem, mumyayı incelemeden önce, metinlerde bahsedilen bu rahiplerin ve mumyacıların, muska gibi bazı eşyaları sonraki firavunlar için yeniden kullanmak için firavunun mumyasını açmış olabileceklerini düşündüklerini fakat yanıldıklarını söyledi. 

Saleem, "En azından 21. hanedanın rahiplerinin mezar soyguncularının verdiği yaraları sevgiyle onardığın  ve,I. Amenhotep’in mumyasını eski ihtişamına kavuşturduğunu, muhteşem mücevherleri ve muskaları koruduğunu gördük” dedi.

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