Mısır'da firavun dönemine ait Benentiyo Kayalığı tarihe ışık tutuyor

Mısır'ın antik tarihine ışık tutan Benentiyo Kayalığı, firavunlar dönemini adeta bugüne taşıyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 18.02.2022 - 17:25

Mısır'da firavun dönemine ait Benentiyo Kayalığı tarihe ışık tutuyor - 1

'ın Giza şehrinin yakınlarında yer alan Bahariye Vahası'nda 84 yıl önce "Çöl Keşişi" lakabıyla anılan Ahmed Fahri tarafından keşfedilen 2 bin 600 yıllık kayalık alan adını Benentiyo adında dönemin büyük bir tüccarının mezarından alıyor.

Mısır'da firavun dönemine ait Benentiyo Kayalığı tarihe ışık tutuyor - 2

Üç büyük piramit ve Sfenks'in yakınlarında yer alan kayalık, tarihi ve kültürel değeriyle bilim adamlarının yanı sıra turistlerin de ilgisini çekiyor.

Mısır'da firavun dönemine ait Benentiyo Kayalığı tarihe ışık tutuyor - 3

Benentiyo Kayalığı, arkeolojik çalışmalara ve Mısır kaynaklarına göre 84 yıl önce Nisan 1938'de Mısırlı arkeologların öncülerinden ve "Çöl Keşişi" olarak da bilinen Ahmed Fahri tarafından keşfedildi.

Mısır'da firavun dönemine ait Benentiyo Kayalığı tarihe ışık tutuyor - 4

Bölge tamamı kayalar oyularak elde edilmiş 4 bölümden oluşuyor. İçinde mezarlıklar da bulunan mekan, 6 metre derinliğindeki bir kuyudan inilerek ulaşılan kuzey ve güney girişlerinden müteşekkil.

Mısır'da firavun dönemine ait Benentiyo Kayalığı tarihe ışık tutuyor - 5

Mekanın girişi 4 sütunlu bir salona açılırken, salonun yanında 3 yan oda yer alıyor. Duvarlarında yer alan çizimler ve yazılar, tarihe dair bilgiler sunuyor.

Mısır'da firavun dönemine ait Benentiyo Kayalığı tarihe ışık tutuyor - 6

Benentiyo Kayalığı'nda yer alan firavunlar dönemine ait çizimler ve yazılar, dönemin zengin kültürünü de yansıtıyor.

Mısır'da firavun dönemine ait Benentiyo Kayalığı tarihe ışık tutuyor - 7

KADİM TARİHİN GİZEMİ

Kayalığın içinde yer alan Mısır'da yaklaşık 2 bin 600 sene önce hüküm süren 26. hanedan dönemine ait mezarlık, firan dönemlerinde kutsal önem atfedilen güneş ve ayın döngüsüne dair tasvirleriyle dikkati çekiyor.

Mısır'da firavun dönemine ait Benentiyo Kayalığı tarihe ışık tutuyor - 8

Mumyalama ritüeline yer verilen çizimlerde, firavun dönemine ait birçok tarihi ve mitolojik figür göze çarpıyor.

Mısır'da firavun dönemine ait Benentiyo Kayalığı tarihe ışık tutuyor - 9

ÇÖLDE BİR HAZİNE

Bahariye Vahası'nın en meşhur tarihi eseri olarak bilinen Benentiyo Kayalığı, firavun çağının 26. hanedan döneminden Benentiyo ve babası Cid Amunofahn'ın mezarlarını barındırıyor.

Mısır'da firavun dönemine ait Benentiyo Kayalığı tarihe ışık tutuyor - 10

Firavunlar döneminde Bahariye Vahası'nın tarım yapılan ve Mısır'ın tahıl ihtiyacını karşılayan önemli bir alan olduğunu belirten Mısır'ın turizm yetkilileri, bölgeyi onurlandırmak amacıyla bu anıtların yapıldığını tahmin ediyor.

İşte diğer kareler...

Mısır'da firavun dönemine ait Benentiyo Kayalığı tarihe ışık tutuyor - 11
Mısır'da firavun dönemine ait Benentiyo Kayalığı tarihe ışık tutuyor - 12
Mısır'da firavun dönemine ait Benentiyo Kayalığı tarihe ışık tutuyor - 13
Mısır'da firavun dönemine ait Benentiyo Kayalığı tarihe ışık tutuyor - 14
Mısır'da firavun dönemine ait Benentiyo Kayalığı tarihe ışık tutuyor - 15
Mısır'da firavun dönemine ait Benentiyo Kayalığı tarihe ışık tutuyor - 16

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