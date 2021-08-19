MMA sporcusu kendisine rol vermeyen Halle Berry'e dava açtı

Bruised filminin konusu

Bruised filmi, özünde bir anne-çocuk ilişkisinden destek alıyor. Jackie'nin yaşıtı kadınlara göre çok farklı bir hayat tarzı vardır. Hatta onu tanıyan pek çok kişi Jackie olarak değil, Justice olarak bilmektedir. Çünkü Jackie bir karma dövüş sanatları sporcusudur. Ringlere çıkmakta ve hayatını ortaya koyarak rakipleriyle dövüşmektedir. Ancak son zamanlarda hayat ona pek de iyi davranmamıştır. Jackie iyi olduğunu düşündüğü tek şey olan dövüşmek konusunda da tökezlemeye başlamıştır. Ancak işler daha da karışık bir hal alır. Jackie'nin seneler önce terk ettiği oğlu Manny artık 6 yaşındadır ve annesinin kapısına gelmiştir. Bu yeni gelişmenin ışığında Jackie, oğlunun hak ettiği gibi bir anne olabilmek adına korkularıyla yüzleşmek ve zihninde dolaşan şeytanları yenmek zorunda kalacaktır. Bunun için de bulunduğu spor dalının en korkusuz dövüşçülerinden biriyle yüzleşmek ve ringte onu yenmek zorundadır.