MMA sporcusu kendisine rol vermeyen Halle Berry'e dava açtı

Halle Berry'nin yönetmenliğini yaptığı yeni film Bruised için rol teklif ettiği MMA (karma dövüş sanatları) sporcusu Cat Zingano, oyuncunun sözünü yerine getirmemesi üzerine dava açtı.

19.08.2021 - 07:47

MMA sporcusu kendisine rol vermeyen Halle Berry'e dava açtı - 1
Independent'ın haberine göre MMA dövüşçüsü Cat Zingano, ABD'li oyuncunun karma dövüş sanatlarının merkezinde olduğu Bruised'da yer almak için UFC (Ultimate Fighting Championship) turnuvasını kaçırdığını söyleyerek mahkemeye başvurdu.
MMA sporcusu kendisine rol vermeyen Halle Berry'e dava açtı - 2
Zingano filmin senaryosuyla kendi hayatı arasında paralellikler olması nedeniyle Berry'nin 2019'da kendisine rol teklif ettiğini iddia etti.
MMA sporcusu kendisine rol vermeyen Halle Berry'e dava açtı - 3
Sporcu filmde yer almak için aynı yıl gerçekleştirilen UFC dövüşüne katılma teklifini geri çevirdiğini açıkladı.

MMA sporcusu kendisine rol vermeyen Halle Berry'e dava açtı - 4
Sporcunun iddiasına göre bu dövüş kariyeri için kilit bir öneme sahipti. Ancak Zingano, Berry'nin daha sonra "Yalnızca UFC dövüşçüleri katılabilir" diyerek teklifini geri çektiğini öne sürdü.

MMA sporcusu kendisine rol vermeyen Halle Berry'e dava açtı - 5
Filmdeki rolüne güvenerek turnuvadan çekilen Zingano tazminat ödenmesini talep etti.

MMA sporcusu kendisine rol vermeyen Halle Berry'e dava açtı - 6
Karma dövüş sanatları sporcusu Jackie'nin hayatını anlatacak Bruised'un Türkiye'deki vizyon tarihi henüz belli değil.
MMA sporcusu kendisine rol vermeyen Halle Berry'e dava açtı - 7

Bruised filminin konusu

Bruised filmi, özünde bir anne-çocuk ilişkisinden destek alıyor. Jackie'nin yaşıtı kadınlara göre çok farklı bir hayat tarzı vardır. Hatta onu tanıyan pek çok kişi Jackie olarak değil, Justice olarak bilmektedir. Çünkü Jackie bir karma dövüş sanatları sporcusudur. Ringlere çıkmakta ve hayatını ortaya koyarak rakipleriyle dövüşmektedir. Ancak son zamanlarda hayat ona pek de iyi davranmamıştır. Jackie iyi olduğunu düşündüğü tek şey olan dövüşmek konusunda da tökezlemeye başlamıştır. Ancak işler daha da karışık bir hal alır. Jackie'nin seneler önce terk ettiği oğlu Manny artık 6 yaşındadır ve annesinin kapısına gelmiştir. Bu yeni gelişmenin ışığında Jackie, oğlunun hak ettiği gibi bir anne olabilmek adına korkularıyla yüzleşmek ve zihninde dolaşan şeytanları yenmek zorunda kalacaktır. Bunun için de bulunduğu spor dalının en korkusuz dövüşçülerinden biriyle yüzleşmek ve ringte onu yenmek zorundadır.

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