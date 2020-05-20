Moda tutkunları için 40 film önerisi

Filmlerdeki detaylara ne kadar dikkat edersiniz bilmiyoruz ama eğer modayı takip etmeyi seviyorsanız ya da moda tutkunuysanız izleme listenize ekleyebileceğiniz 40 filmi derledik. İşte kimi kullandığı markalarla kimi ise farklı tarzları beyazperdeye yansıtmasıyla öne çıkan 40 ikonik film...
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