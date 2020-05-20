Moda tutkunları için 40 film önerisi

Filmlerdeki detaylara ne kadar dikkat edersiniz bilmiyoruz ama eğer modayı takip etmeyi seviyorsanız ya da moda tutkunuysanız izleme listenize ekleyebileceğiniz 40 filmi derledik. İşte kimi kullandığı markalarla kimi ise farklı tarzları beyazperdeye yansıtmasıyla öne çıkan 40 ikonik film...

20.05.2020 - 14:32

Crazy Rich Asians (2018)
Atomic Blonde (2017)
Ocean's Eight (2018)
The Devil Wears Prada (2006)
Bill Cunningham: New York (2010)
Homecoming (2019)
Phantom Thread (2017)
The September Issue (2009)
Nocturnal Animals (2016)
Sex And The City (2008)
Zoolander 2 (2016)
Breathless (1960)
Moulin Rogue! (2001)
Coco Before Chanel (2009)
A Simple Favour (2018)
Dior And I (2014)
Blow Up (1966)
Yves Saint Laurent (2014)
Once Upon a Time in Hollywood (2019)
Mademoiselle C (2013)
Annie Hall (1977)
Atonement (2007)
Barbarella (1968)
Clueless (1995)
The Great Gatsby (2013)
Casino (1995)
Pierrot le Fou (1965)
Gone With The Wind (1939)
A Single Man (2009)
Taxi Driver (1974)
Working Girl (1988)
Pretty Woman (1990)
The Royal Tenenbaums (2001)
Rear Window (1954)
Bonnie and Clyde (1967)
Breakfast at Tiffany's (1961)
Pulp Fiction (1994)
A Bigger Splash (2016)
Marie Antoinette (2006)
Almost Famous (2000)

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