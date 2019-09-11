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Modern dünyanın gerçeklerini anlatan illüstrasyonlar

Polonyalı grafik tasarımcı ve illüstratör Igor Morski, Polonya’da yayınlanan Polityka adlı dergi için modern çağın sorunlarını gözler önüne seren illüstrasyonlar hazırladı. İşte uluslararası dergiler için de çalışan ve bugüne dek pek çok prestijli ödülün sahibi olan Morski’nin kaleminden yaşadığımız dünyanın gerçekleri...

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