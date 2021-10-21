Mohamed Salah'a balmumu heykeli

İngiliz futbolunun en gözde isimlerinden Mohammed Salah'ın balmumu heykeli yapıldı. Mısırlı yıldız, kendi heykelini incelerken de heyecanını gizleyemedi.

Haberler 21.10.2021 - 16:55

Mohamed Salah'a balmumu heykeli - 1
Mohamed Salah kendisiyle karşı karşıya geldi.
Mısırlı yıldız futbolcu, meşhur Madame Tussauds müzesindeki balmumu heykelini inceledi.


Mohamed Salah'a balmumu heykeli - 2
Salah, karın kaslarının gerçeğine uygun yapılıp yapılmadığını da kontrol etti. Londra'daki eser cuma gününden itibaren genel ziyarete açılacak.


Mohamed Salah'a balmumu heykeli - 3
Liverpool taraftarının "Mısırlı kral" lakabını taktığı 29 yaşındaki futbolcu bu sezon da formda.
Şu ana kadar çıktığı 11 maçta 12 gol attı.


Mohamed Salah'a balmumu heykeli - 4
Liverpool'daki 5. sezonunu geçiren Salah, İngiliz ve hatta Avrupa futbolunun en gözde santrforları arasında gösteriliyor.


Mohamed Salah'a balmumu heykeli - 5
Kırmızılar 2018-2019 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ni kazanırken takımın en önemli parçasıydı.
Mısırlı futbolcu Premier League'de 2 kez de gol kralı olmayı başardı.

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