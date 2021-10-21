Mohamed Salah'a balmumu heykeli

İngiliz futbolunun en gözde isimlerinden Mohammed Salah'ın balmumu heykeli yapıldı. Mısırlı yıldız, kendi heykelini incelerken de heyecanını gizleyemedi.

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Mohamed Salah kendisiyle karşı karşıya geldi.

Mısırlı yıldız futbolcu, meşhur Madame Tussauds müzesindeki balmumu heykelini inceledi.







Salah, karın kaslarının gerçeğine uygun yapılıp yapılmadığını da kontrol etti. Londra'daki eser cuma gününden itibaren genel ziyarete açılacak.







Liverpool taraftarının "Mısırlı kral" lakabını taktığı 29 yaşındaki futbolcu bu sezon da formda.

Şu ana kadar çıktığı 11 maçta 12 gol attı.







Liverpool'daki 5. sezonunu geçiren Salah, İngiliz ve hatta Avrupa futbolunun en gözde santrforları arasında gösteriliyor.







Kırmızılar 2018-2019 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ni kazanırken takımın en önemli parçasıydı.

Mısırlı futbolcu Premier League'de 2 kez de gol kralı olmayı başardı.