Mona Lisa tablosunun kopyası 600 bin dolara satıldı

Tablonun şöhreti ile mükemmel tekniği ve enderliğini hesaba katan ressam ve tarihçi Jacques Franck ise "1963'te Mona Lisa, sergilenmek üzere New York'a gönderilmişti ve bu, o dönem için çok büyük bir para olan 500 milyon franka patlamıştı. Şimdi bu miktarı yüzle çarpmalıyız. Bence 50 milyar eder, dolar euro fark etmez" ifadesini kullanmıştı.