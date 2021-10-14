Monica Belluci, Türkiye'de tiyatro sahnesine çıkacak

Dünyaca ünlü yıldız Monica Belluci, Tom Volf’un yazıp yönettiği Maria Callas’ın hayatına dair bilinmeyen detayların ve ilginç hikayelerin yer aldığı tek kişilik tiyatrosuyla (Maria Callas: Mektuplar ve Anılar) ilk kez Türkiye’ye geliyor.

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Tüm zamanların en büyüleyici, en nadide ve en hüzünlü sesine sahip Yunan asıllı ünlü soprano Maria Callas’ın Tom Volf tarafından kaleme alınan Maria by Callas kitabından yine kendisi tarafından sahneye uyarlandı.

Maria Callas: Mektuplar ve Anılar dünyaca ünlü İtalyan oyuncu Monica Bellucci’nin göz dolduran performansı ile 14 Aralık akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde olacak.

Sinema kariyerindeki başarısını birkaç defa seçildiği dünyanın en güzel kadını unvanıyla taçlandıran Monica Bellucci, uluslararası sinemanın en ünlü yüzlerinden biri haline geldi. 57 yaşındaki oyuncu kariyerin devamında ise yeni projesi olan Lettres et Mémoires by Maria Callas okumalarını sahneleyecek.

Dünyaca ünlü unutulmaz sopranonun gücü ve kırılganlığını titizlikle yorumlayan İtalyan oyuncu Monica Bellucci’nin performansı ile seyirci karşına çıkmaya hazırlanan Maria Callas: Mektuplar ve Anılar, Callas’ın şöhretinin ötesinde sadece Maria olarak esasında kim olduğunu, nereden geldiğini, şöhretini ne zorluklarla kazandığını, dostluklarını ve aşklarını anlatıyor.

Maria Callas'ın New York'taki mütevazı çocukluğundan Atina'daki savaş yıllarına, operadaki ihtiyatlı duruşundan skandallar ve kişisel sorunlarla gölgelenmiş bir kariyere, 20. yüzyılın en büyük sesinin en derin ve dokunaklı hikayesi, Monica Bellucci’nin anlatımıyla sahneye taşınacak.