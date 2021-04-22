Mortal Kombat'ın 7 dakikası yayınlandı

Warner Bros, ABD'de 23 Nisan'da sinemalarla eş zamanlı olarak HBO Max'te yayınlanacak olan Mortal Kombat'ın ilk yedi dakikalık bölümünü paylaştı.

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22.04.2021 - 11:06

Yaklaşık 30 yıllık bir külliyata sahip olan Mortal Kombat'ın yeni uyarlaması, özellikle video oyun serisine aşina sinemaseverler tarafından merakla bekleniyor. Filmin ABD'de sinemalarda gösterime girmesiyle eş zamanlı olarak HBO Max'ta yayınlanmasına birkaç gün kala, Warner Bros. bu bekleyişe bir nebze su serpecek bir şekilde filmin ilk yedi dakikalık bölümünü Youtube üzerinden paylaştı.

Hiroyuki Sanada'nın Scorpion'a, Joe Taslim'in ise Sub-Zero'ya hayat verdiği, oyuncu kadrosunda ayrıca Lewis Tan, Jessica McNamee, Tadanobu Asano, Josh Lawson, Mehcad Brooks gibi isimlerin yer aldığı Mortal Kombat, kendisini bir anda kadim savaşçıların arasında bulan Cole Young ve iki alem arasındaki ölümcül dövüşü anlatıyor.

Filmin paylaşılan ilk yedi dakikalık bölümünde Hanzo Hasashi, yani Scorpion'un ailesinin Bi-Han, nam-ı diğer Sub-Zero tarafından katledilmesini izliyoruz.

Mortal Kombat'ın konusu Cole, para için dövüşen ve geçmişinden, kendisine kalan mirastan haberi olmayan biridir. Bu sırada İmparator Shang Tsung, en iyi adamı olan Sub-Zero'yu Cole'u yenmesi için gönderir.

Ailesinin güvenliğinden şüphe duyan Cole, Sonya Blade'i aramak üzere yola düşer. Yakın zamanda Cole kendini Lord Raiden'ın tapınağında bulur. Raidan bir tanrıdır ve Earthrealm'ın koruyucusudur.

Raiden, Cole'da bulunan işareti taşıyanlara kalacak yer veriyordur. Cole burada Liu Kang, Kung Lao, Kano gibi savaşçılara eğitim verir. Amaçları, Outworld'de dünyanın en iyi savaşçılarına karşı galip gelebilmektir. Ancak bu yolla ailesini koruyabilecektir.