Moskova’daki Banksy sergisi sahte çıktı

Kimliğini gizli tutan İngiliz sokak sanatçısı Banksy adına Moskova’da bir sergi açıldı. Halen devam eden sergiyi Banksy’ye bir hayranı resmi Instagram sayfasına mesaj atarak haber verdi. Sanatçı cevabında 2 Haziran’da açılan sergiyi ilk kez duyduğunu söyledi. İzleyici sonraki mesajında Banksy’ye serginin VIP turunun 20 dolar, girişinse 10 dolar olduğunu yazdı.

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Banksy buna cevaben “Bunun benimle hiçbir ilgisi olmadığını biliyorsun değil mi? Ben asla insanlardan sanatımı görmeleri karşılığında para talep etmem, eserim bir dönme dolapta sergilenmediği sürece” diyerek oyun parkını kamusal sanat alanına çevirdiği sergisine bir gönderme yaptı. Daha sonra ise “Kendisine haber verilmeden sergisi açılacak biri değilim biliyorsun değil mi?” dedi ve bu diyaloğu Instagram sayfasında screenshot alarak paylaştı.