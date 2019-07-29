Mostar Köprüsü’nden atladılar (453 yıllık gelenek)

1 Mostar’da asırlardır devam eden geleneksel atlayışların baş üstü kategorisinde 15, "dik atlayış" kategorisinde ise 14 sporcu yarıştı.





2 Geleneksel atlayışların baş üstü kategorisinde Lorens Listo 13. kez birinci olma başarısını gösterdi. Aynı kategoride Stefan Jeftic ikinciliği, Mustafa Saric ise üçüncülüğü elde etti.





3 Listo, atlayışların ardından yaptığı açıklamada, bugün yarışlara son kez katıldığını ancak atlayışlardan asla vazgeçmeyeceğini ifade etti. Yarışların ikinci kategorisi dik atlayışta ise İgor Kazic 7. kez birinci oldu. Bu kategoride Kenan Maslesa ikinci, Admir Delic de üçüncü sırada yer aldı.





4 Kazic, yağmurlu havada gerçekleşen atlayışların kendisini biraz zorladığını aktararak, "Buna rağmen başardım. Mutlu ve gururluyum" dedi.





5 Bu yıl 453’üncüsü düzenlenen Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları, yerli ve yabancı binlerce seyirciye görsel şölen yaşattı.





6 Mostar Köprüsü’nde, 1566 yılında Mimar Hayrettin tarafından inşa edilmesinden bu yana sürdürülen yarışlara Bosna Hersek, Slovenya, Sırbistan, Hırvatistan, Kosova, Makedonya, Karadağ ve diğer ülkelerden de sporcular katılıyor.







7 Mostar şehrinin ruhu olarak bilinen tarihi köprü, 9 Mayıs 1993’te, Bosna Hersek’teki savaşın en acımasız saldırılarından birinin kurbanı olmuştu.

8 Yüzyıllar boyunca Bosna Hersek’te hoşgörü ve kültürel çeşitliliğin sembolü olan Mostar Köprüsü, Hırvat birliklerinin tank atışlarına dayanamayarak 9 Kasım’da Neretva Nehri’nin sularına gömülmüştü.



