Muğla'da Stratonikeia belgeselinin çekimleri başladı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen Stratonikeia Antik Kenti'nin belgesel çekimleri başladı. Belgeselin yönetmenliğini Ertuğrul Karslıoğlu üstleniyor.

Anadolu Ajansı 27.05.2021 - 08:41

Muğla'da Stratonikeia belgeselinin çekimleri başladı - 1

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen Stratonikeia Antik Kenti'nin belgesel çekimleri başladı.

Yönetmenliğini Ertuğrul Karslıoğlu'nun yaptığı belgeselin Lagina Antik Kenti Hekate Kutsal Alanı'nda, tanrıça Hekate'nin elinde anahtarlar ile tapınağa girişinin canlandırıldığı sahnenin çekimleri gerçekleştirildi.

Muğla'da Stratonikeia belgeselinin çekimleri başladı - 2
"Süper Ay" manzarasında gerçekleştirilen çekimleri, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, Yatağan Kaymakamı Onur Kökçü, Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, ilçe protokolü ve vatandaşlar da izledi.
Muğla'da Stratonikeia belgeselinin çekimleri başladı - 3

"BURASI İNANILMAZ BİR YER"

Yönetmen Karslıoğlu, gazetecilere, Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle projeye geçen ay başladıklarını söyledi.

Stratonikeia'nın yaşayan bir tarih ve kültür kenti olduğunu vurgulamak istediklerini ifade eden Karslıoğlu şöyle konuştu:

"Bu kent hala yaşıyor. 5 bin yıllık tarihi süreci var. Kültürler burada üst üste birikmiş. Burada hala yaşayan bugünün insanları var. Dört aile var. Bazı nedenlerle köy birkaç defa taşınmış ama o yaşanabilirliğini hiç kaybetmemiş. Hatta buraya bir dönüş söz konusu olacaktır. Hem eskiden yaşayanlar dönüyor hem ilk defa görenler burada yaşamak istiyor. Bu hem Stratonikeia tarih ve kültür kenti için çok önemli hem de Yatağan için çok önemli. Yatağan turizmi için burası inanılmaz bir yer."

Muğla'da Stratonikeia belgeselinin çekimleri başladı - 4
Karslıoğlu, büyük bir keyif ve mutlulukla bu çalışmayı yaptıklarını, gece-gündüz çalışmalarına rağmen yorgunluk hissetmediklerini belirtti.
Muğla'da Stratonikeia belgeselinin çekimleri başladı - 5
Projenin kesin tamamlanma tarihinin kasım ayı olduğunu dile getiren Karslıoğlu, ancak hedeflerinin ekime girmeden belgeseli bitirmek olduğunu ifade etti.
Muğla'da Stratonikeia belgeselinin çekimleri başladı - 6

İLK GÖSTERİM STRATONİKEİA’DA

Karslıoğlu, belgeselin ilk gösterimini Stratonikeia'daki antik tiyatroda yapmayı planladıklarının altını çizdi.

Muğla'da Stratonikeia belgeselinin çekimleri başladı - 7
Belediye Başkanı Toksöz ise Stratonikeia ve Lagina antik kentlerinin gelecek süreçte ilçeye değer katacağını düşündüğünü dile getirdi.
Muğla'da Stratonikeia belgeselinin çekimleri başladı - 8
Muğla'da Stratonikeia belgeselinin çekimleri başladı - 9
Muğla'da Stratonikeia belgeselinin çekimleri başladı - 10

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