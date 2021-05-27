Muğla'da Stratonikeia belgeselinin çekimleri başladı

"BURASI İNANILMAZ BİR YER"

Yönetmen Karslıoğlu, gazetecilere, Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle projeye geçen ay başladıklarını söyledi.

Stratonikeia'nın yaşayan bir tarih ve kültür kenti olduğunu vurgulamak istediklerini ifade eden Karslıoğlu şöyle konuştu:

"Bu kent hala yaşıyor. 5 bin yıllık tarihi süreci var. Kültürler burada üst üste birikmiş. Burada hala yaşayan bugünün insanları var. Dört aile var. Bazı nedenlerle köy birkaç defa taşınmış ama o yaşanabilirliğini hiç kaybetmemiş. Hatta buraya bir dönüş söz konusu olacaktır. Hem eskiden yaşayanlar dönüyor hem ilk defa görenler burada yaşamak istiyor. Bu hem Stratonikeia tarih ve kültür kenti için çok önemli hem de Yatağan için çok önemli. Yatağan turizmi için burası inanılmaz bir yer."