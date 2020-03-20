Muhterem Nur hayatını kaybetti (Hayatından ve Müslüm Gürses birlikteliğinden kareler)

TURNEDE TANIŞTILAR

Muhterem Nur ile Müslüm Gürses 1982'de Malatya turnesinde ilk kez karşılaştı. "Sahneye ilk kim çıkacak" kavgası eden iki şarkıcı, bu olaydan sonra birbirlerinden hiç ayrılmadı.

Çocukluğunda hiçbir filmini kaçırmadığı ve büyük bir hayranlık duyduğu Muhterem Nur ile 1986'da hayatını birleştiren Gürses'in, Esrarlı Gözler isimli şarkısını Muhterem Nur için bestelediği söylendi. Nur, eşinin isteğiyle sanat yaşamını sonlandırırken, Gürses'in yaşamındaki en büyük destekçisi oldu.