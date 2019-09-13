Mükemmel fotoğrafların kamera arkası
Sosyal medya fenomeni haline gelen Kimberly Douglas, fotoğraf nesnesi olarak kendini kullandığı çekimler yapıyor. Sanatseverlere sunduğu mükemmel görünümlü otoportreleri için hummalı bir çalışma yapıyor. Objektifin önünde başka, arkasında başka görüntüler oluşuyor. İşte, mükemmel fotoğrafın oluşması için sarf edilen çabayı gözler önüne seren kamera arkası görüntüleri...
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