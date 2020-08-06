Mulan'ın vizyon tarihi için yeni karar: Eylülde yayınlanacak

Pandemi döneminde sinemaların açılması ve normale dönmesi için beklenen iki büyük filmden biri olan Mulan için yeni bir karar alındı. Disney, vizyon tarihi defalarca ertelenen filmin eylül ayında Disney Plus'ta kiralama yöntemiyle gösterileceğini duyurdu.

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06.08.2020 - 12:14

Disney'in 1998 yılında gösterime giren animasyon filminden aynı adla uyarladığı Mulan, mart ayında gösterime girecekti. Pandemi nedeniyle vizyon tarihi birkaç kez ertelendi ve Tenet'le birlikte yazın en önemli iki filmini izleyicilerden mahrum bırakmak zorunda kaldı. Mulan için şirketten başka bir karar çıktı ve streaming platformundan kiralama yöntemi onaylandı.

Birkaç bölgede yine de salonlara uğrayacak olan Mulan'ı izlemek isteyenler 30 Dolar ödeyerek evlerinde bu keyfi yaşayabilecek.

Disney, büyük beklenti içinde olduğu Mulan filminin eylül ayında Disney Plus'ta kiralama yöntemiyle gösterileceğini ve aynı günlerde belirli pazarlarda salonlarda da yer alacağını resmi olarak duyurdu.

Dünyadaki sinema salonlarının kapanmasına neden olan pandemi, eğlence endüstrilerini birçok yönden etkiledi. Bunlardan biri filmlerin vizyon tarihlerindeki önemli gecikmeler veya değişiklikler oldu. Bazı filmler, streaming platformlarına yöneldi ya da internetten kiralama yöntemine gitti ve sinema salonlarına uğramayı tamamen pas geçti. Bu furyaya biraz farklı da olsa Disney de katıldı ve Mulan kararını açıklamış oldu.

Disney, bazı pazarlarda ise filmi gösterime sokacak. Bu pazarların Amerika içinde olup olmayacağı ve hangi ülkelerde olabileceği henüz netlik kazanmadı ama Disney Plus'ın yayın yapmadığı Türkiye salon biletini kapabilir.