1 Antik Mısır’da mumyalama işlemi sırasında kullanılan sıvının formülü çözüldü. İtalya'nın Torino kentindeki Mısır Müzesi'nde bulunan mumya üzerinde yapılan araştırmanın sonucunda elde edilen veriler ışığında mumyalama sırasında kullanılan sıvının içeriğinde neler olduğu tespit edildi.

2 BBC'ye konuşan York Üniversitesi'nden arkeolog Dr. Stephen Buckley, araştırmanın mumyalamada kullanılan sıvının araştırılması ile başladıklarını aktardı. Buckley, araştırmada yer alan diğer bilim insanlarıyla birlikte bu sıvıya ait tüm kimyasal parmak izlerini incelediklerinin altını çizdi.





3 Dr. Buckley, "Herkesin bildiği mumyalama sürecinin kökenlerini kimyasal olarak bu kadar mükemmel bir şekilde gösteren bir mumya daha önce olmamıştı" dedi.

4 Mumyalamada kullanılan sıvı, susam olduğu tahmin bir bitki yağı, hasırotu düşünülen balsam türü bir bitki, akasya olabilecek bir bitki ve kökten elde edilmiş zamk ve kozalaklı bir ağaçtan aldığı zannedilen bir tür reçineden oluşmakta. Bütün bu bileşenler yağın içinde karıştırıldığında reçine içindeki anti-bakteriyel özelliğiyle bedenin çürümesini engelliyor.







5 Dr.Buckley "Birkaç yıl önce mumyaları sarmakta kullanılan Antik Mısır tekstillerinden parçalar alıp bunları kimyasal olarak inceledikten sonra İngiltere'de yer alan Bolton Müzesi'nde bulunan kumaşların MÖ 4000 yılından kalma olduğunu tespit ettik" açıklamasında bulundu.





6 York Üniversitesi'nde görevli arkeolog, mumyalamanın Keops Piramidi'nin yapıldığı dönemde, MÖ 2600'de ortaya çıktığında dair yaygın bir düşünce vardı. Fakat, elimizdeki bulgularla birlikte mumyalamanın çok daha önceki tarihlerde başladığını tespit ettiklerini belirtti.

7 Elde edilen bulgular sonrasında İtalya'nın Torino kentindeki Mısır Müzesi'nde bulunan tarih öncesinden kalma mumya üzerinde çalışmaya başlayan arkeologlar önemli verilere ulaştı.





8 Konu ile ilgili olarak Dr.Buckley "Bulunduktan sonra hiçbir koruyucu işlemden geçmeyen bu tarih önce mumya, kimyasal kirliliğe maruz kalmadığı için Antik Mısır kimyasını anlamak için önemli bir fırsat sunuyordu" açıklaması yaptı.