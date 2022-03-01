Münih Filarmoni orkestra şefi Valery Gergiev’i Putin’i destelediği gerekçesiyle kovdu

Haberler - DHA 01.03.2022 - 16:05
Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter, 25 Şubat’ta yaptığı açıklamada Gergiev’in devam eden savaşla ilgili yorum yapmamasını ve konudan uzaklaşmasını tavsiye ederek aksi takdirde Şef’le sözleşmelerinin iptal edeceğini belirtti.
Reiter açıklamasında Şef Valery Gergiev'e görüşlerini açıkça ifade ettiğini belirterek Şef Gergiev’e Putin hakkındaki olumlu görüşlerini gözden geçirmesini ve kendisine bu konuda Pazartesi gününe kadar süre verildiğini ifade etti.
Bugün yapılan açıklamada ise Şef Gergiev’in görevine son verildiği açıklandı.
Yapılan açıklamada, “Münih, Baş Şef Valery Gergiev'den ayrılıyor. Hemen geçerli olmak üzere, artık Münih Filarmoni'nin konserlerini yönetmeyecek” denildi.
Sanatçı Fazıl Say karar sonrası yaptığı açıklamada, "Bu tarz kararları doğru bulmuyorum. Gergiev iyi bir orkestra şefi. Bırakın sanatını yapsın. Evet Putin ile uzun yıllardır dostluğu olan bir sanatçıdır, ancak savaş kararını veren Gergiev değil ki. Herkes şaşkın ve herkes tepkiyi yanlış yerlere vuruyor sanki?" dedi.