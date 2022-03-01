Münih Filarmoni orkestra şefi Valery Gergiev’i Putin’i destelediği gerekçesiyle kovdu

Sanatçı Fazıl Say karar sonrası yaptığı açıklamada, "Bu tarz kararları doğru bulmuyorum. Gergiev iyi bir orkestra şefi. Bırakın sanatını yapsın. Evet Putin ile uzun yıllardır dostluğu olan bir sanatçıdır, ancak savaş kararını veren Gergiev değil ki. Herkes şaşkın ve herkes tepkiyi yanlış yerlere vuruyor sanki?" dedi.