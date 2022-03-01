Münih Filarmoni orkestra şefi Valery Gergiev’i Putin’i destelediği gerekçesiyle kovdu

Münih Filarmoni Orkestrası adına Belediye Başkanı Dieter Reiter yaptığı açıklamada, orkestra şefi olarak görev yapan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i destekleyen orkestra şefi Valery Gergiev’i işten çıkartıldığını belirtti.

Haberler - DHA 01.03.2022 - 16:05

Münih Filarmoni orkestra şefi Valery Gergiev’i Putin’i destelediği gerekçesiyle kovdu - 1

Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter, 25 Şubat’ta yaptığı açıklamada Gergiev’in devam eden savaşla ilgili yorum yapmamasını ve konudan uzaklaşmasını tavsiye ederek aksi takdirde Şef’le sözleşmelerinin iptal edeceğini belirtti.

Münih Filarmoni orkestra şefi Valery Gergiev’i Putin’i destelediği gerekçesiyle kovdu - 2

Reiter açıklamasında Şef Valery Gergiev'e görüşlerini açıkça ifade ettiğini belirterek Şef Gergiev’e Putin hakkındaki olumlu görüşlerini gözden geçirmesini ve kendisine bu konuda Pazartesi gününe kadar süre verildiğini ifade etti. 


Münih Filarmoni orkestra şefi Valery Gergiev’i Putin’i destelediği gerekçesiyle kovdu - 3

Bugün yapılan açıklamada ise Şef Gergiev’in görevine son verildiği açıklandı.

Münih Filarmoni orkestra şefi Valery Gergiev’i Putin’i destelediği gerekçesiyle kovdu - 4

Yapılan açıklamada, “Münih, Baş Şef Valery Gergiev'den ayrılıyor. Hemen geçerli olmak üzere, artık Münih Filarmoni'nin konserlerini yönetmeyecek” denildi.

Münih Filarmoni orkestra şefi Valery Gergiev’i Putin’i destelediği gerekçesiyle kovdu - 5

Sanatçı Fazıl Say karar sonrası yaptığı açıklamada, "Bu tarz kararları doğru bulmuyorum. Gergiev iyi bir orkestra şefi. Bırakın sanatını yapsın. Evet Putin ile uzun yıllardır dostluğu olan bir sanatçıdır, ancak savaş kararını veren Gergiev değil ki. Herkes şaşkın ve herkes tepkiyi yanlış yerlere vuruyor sanki?" dedi.

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