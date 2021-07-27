Murat Karahan: Bu deneyim değişik bir anı oldu bizim için

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü tenor Murat Karahan, dünyanın en eski festivallerinden Arena di Verona Opera Festivali’nin son beş yıldır yıldızlarından biri. Bu yıl festivalin açılışında da sahne alan ünlü sanatçı "Aida" operası temsili sırasında 100 kişilik orkestra greve gidince aryalarını piyano eşliğinde söylemek zorunda kaldı. Karşılaştığı zor durumu NTV'ye anlatan Karahan, "Biz de oraya gelen seyircilerin mağdur olmaması için o temsili gerçekleştirdik. Bu deneyim değişik bir anı oldu bizim için" dedi. (Mustafa DOĞAN / Mustafa.dogan@ntv.com.tr)

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27.07.2021 - 16:50

İtalya’nın Verona şehrinin ev sahipliği yaptığı dünyanın en eski opera festivallerinden Arena di Verona Opera Festivali, eşine az rastlanır bir olaya sahne oldu. Son beş yıldır festivalin önemli konukları arasında yer alan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü tenor Murat Karahan, "Aida" temsiline orkestrasız çıkmak zorunda kaldı.







Temsilden dakikalar önce durumu öğrenen Karahan, Verona yönetiminin ricası ve farklı ülkelerden gelen sanatseverlerin mağdur olmaması için temsili iptal etmeyip aryalarını piyano eşliğinde seslendirdi.







Topluluğun 100 kişilik orkestrası, temsile birkaç saat kala grev nedeniyle sahneye çıkmama kararı alan Karahan, "Benim bu sene Arena'da Verona'da beşinci yılım. Onlarca temsil yaptım. İlk kez böyle ilginç bir durumla karşı karşıya geldik. Sabahtan haberimiz vardı ama bir saat kala grevin kesinleştiği bilgisi geldi. Aslında orkestranın yüzde 28'i yüzde 30'u gibi bir katılım vardı greve. Fakat yüzde 30 eksiği ile çalınamayacağı için orkestrasız bir temsil yapıldı" dedi.







"Normal şartlarda temsil iptal edildi. Biletler sahiplerine iade edildi. O sırada Arena'nın yetkilileri bize geldi. Bu noktada mağdur olan izleyiciler oldu" diyen Karahan, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Onlara jest olması açısından Arena yetkilileri piyano eşliğinde biraz romantik bir şekilde Aida temsilini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğimizi sordular bize sanatçılara. Biz de oraya gelen seyircilerin mağdur olmaması için o temsili gerçekleştirdik."







"İşin açıkçası muhtemelen anonstan sonra Arena'nın boşalacağını, belki temsilin sembolik olarak bir perde sürüp ondan sonra biteceğini düşünmüştük. Fakat o şekilde olmadı. Bir kişi bile Arena'dan ayrılmadı."







"Biz normalde tabii Arena'da piyano ile provalar yapıyoruz. Çok alışalagelmedik bir durum değildi. Provalardan alıştığımız bir durumdu. Ama bir temsili baştan aşağı ben ve diğer solist arkadaşlarım bu şekilde seslendirmek piyano ile değişik bir anı oldu."