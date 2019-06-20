Murder Mystery filminden Netflix'te izlenme rekoru
ntv.com.tr
Netflix’in yeni korku filmi Murder Mystery, Netflix’te izlenme rekoru kırdı. Adam Sandler ve Jennifer Aniston’ın başrollerde yer aldığı komedi filmi, açılış hafta sonunda 30 milyondan fazla hesap tarafından izlendi.
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Netflix’in yeni komedi filmi Murder Mystery, rekor kırdı. Adam Sandler ve Jennifer Aniston’ın başrollerde yer aldığı film, yayına girdiği ilk üç günde 30 milyon 869 bin 863 hesap tarafından seyredilerek Netflix’te şimdiye kadarki en yüksek hafta sonu açılış rakamını elde etti.
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Bu rakamın 13 milyon 374 bin 914’ü ABD ve Kanada’dan, 17 milyon 494 bin 949’u ise dünya çapında Netflix seyircilerinden.
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Film beyazperdede gösterilseydi açılış haftasında 120 milyon dolarlık hasılat elde edecekti.
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Bir polisiye komedi olan Murder Mystery, uzun zamandır bekledikleri Avrupa gezisine çıkan New York’lu polis ve kuaför karısının, bir milyarderin yatında işlenen şaşırtıcı bir cinayeti çözmek için çabalamasını konu ediniyor.
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5Öte yandan Sandra Bullock’un başrolde yer aldığı Bird Box filmi, Aralık 2018’de Netflix’te yayınlanmaya başladığı ilk haftada 45 milyon 37 bin 125 kez izlenerek Netflix’te ilk 7 günde en fazla izlenen yapım olmuştu.
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6Film eğer beyazperdede gösterilseydi, bu izlenme oranıyla bir haftada 422 milyon doların üstünde hasılat elde edecekti.