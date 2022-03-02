Müslüm Gürses hayranlarını buluşturan müze

Her yıl 3 Mart'ta müzeye ziyaretlerin yoğunlaştığını anlatan Dost, şöyle konuştu:

"Sanatçının ölümünden sonra açılan müzemiz Türkiye'den ve yurt dışından gelen sevenlerinden yoğun bir ilgi görüyor. Ölüm yıl dönümü nedeniyle Müslüm Baba'nın ziyaretçilerinde yoğunluk yaşanıyor. Onun bir hayranı da benim. Müzede görevli olduğum için kendimi çok şanslı buluyorum. Müslüm Baba ile ilgili bilmediklerimi araştırıp öğrendim. Gelen ziyaretçilere sergilenen eşyalarla ve hayatıyla ilgili bilgiler veriyorum. Her gün müziklerini dinliyorum."