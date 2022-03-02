Müslüm Gürses hayranlarını buluşturan müze

Haberler - Anadolu Ajansı 02.03.2022 - 14:46
İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 3 Mart 2013'te hayatını kaybeden Şanlıurfa doğumlu sanatçının adıyla aynı yıl açılan "Müslüm Gürses Müzik ve Sanat Müzesi", geçen yıl yerinin dar olması nedeniyle Karaköprü Belediyesi tarafından ilçedeki Yaşam Parkı'na taşındı.
Müzede, tarzı ve kendine has yorumuyla milyonların kalbini kazanan Gürses'e ait çok sayıda eşya yer alıyor.
Sanatçının bal mumundan heykelinden çıkarttığı taş plaklara, sürekli taktığı güneş gözlüğünden elinden düşürmediği tespihine, çocukluk ve gençlik yıllarına ait fotoğraflarından konserlerde ve günlük yaşamda giydiği kıyafet ve ayakkabılara kadar çok sayıda özel eşyası müzede sergileniyor.
Müze sorumlusu Yusuf Dost, Gürses'in milyonların gönlünde taht kurmuş bir isim olduğunu söyledi.
Her yıl 3 Mart'ta müzeye ziyaretlerin yoğunlaştığını anlatan Dost, şöyle konuştu:
"Sanatçının ölümünden sonra açılan müzemiz Türkiye'den ve yurt dışından gelen sevenlerinden yoğun bir ilgi görüyor. Ölüm yıl dönümü nedeniyle Müslüm Baba'nın ziyaretçilerinde yoğunluk yaşanıyor. Onun bir hayranı da benim. Müzede görevli olduğum için kendimi çok şanslı buluyorum. Müslüm Baba ile ilgili bilmediklerimi araştırıp öğrendim. Gelen ziyaretçilere sergilenen eşyalarla ve hayatıyla ilgili bilgiler veriyorum. Her gün müziklerini dinliyorum."
İşte diğer kareler...