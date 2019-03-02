Müslüm Gürses vefatının 6. yılında anılacak

1 Gerçek adı Müslüm Akbaş olan Müslüm Gürses, Emine ve Mehmet Akbaş çiftinin çocuğu olarak 5 Temmuz 1953'te Şanlıurfa'da dünyaya geldi.



Zeyno ve Ahmet adında iki kardeşi olan Gürses'in ailesi, kendisi 3 yaşındayken Adana'ya göç etti.



Müslüm Gürses, müziğe 1965'te Adana'da, bir yandan Halkevi'ne gidip diğer yandan bir çay bahçesinde şarkı söyleyerek başladı. Terzi çıraklığı ve kunduracılık da yapan sanatçı, aynı yıllarda bir gazinoda sahneye çıktı. Gürses, 1967'de 14 yaşındayken Adana'da düzenlenen bir şarkı yarışmasında birinci oldu.

2 Sesiyle küçük yaşlarda dikkati çeken sanatçı, 1967'den itibaren TRT-Adana-Çukurova Radyosunda, cumartesi günleri canlı olarak türküler söyledi.



Gürses'in ilk plağı "Emmioğlu/Ovada Taşa Basma", daha sonra 4 plak daha yaptığı Ömür Plak tarafından 1968'de Adana'da basıldı.



İstanbul'a 1969'da gelen Gürses, aynı yıl Selahattin Sarıkaya'nın sahibi olduğu Sarıkaya Plak ile "Giyin Kuşan Selvi Boylum/Hayatımı Sen Mahvettin" ve "Gitme Gel Gel/Haram Aşk" adlı iki 45'lik plak doldurdu.







3 1969'da çıkan "Sevda Yüklü Kervanlar" 300 bin basılarak rekor kırdı

Sanatçının "Sevda Yüklü Kervanlar" adlı şarkısını da içeren "Sevda Yüklü Kervanlar/Vurma Güzel Vurma" isimli 45'lik Plağı 1969'da Palandöken'den çıktı. 300 bin basılan plak dönemin rekorunu kırdı.



Askere gidince bir süre plaklarına ara veren usta sanatçı, döndüğünde İstanbul'a gelerek müzik yaşamına bıraktığı yerden devam etti.



Palandöken firması ile 13, Bestefon ile 4, Hülya Plak ile 15 ve Çın Çın Plak ile 2 adet 45'lik plak doldurdu. Ardından 1999'a kadar 15 yıl boyunca Elenor Plak ile çalıştı.







4 "Gönül Teknem" adlı albümünü 2006'da Seyhan Müzik'ten çıkaran sanatçının, yazar Murathan Mungan’la ortak projesi "Aşk Tesadüfleri Sever" de aynı yıl Pasaj Müzik etiketiyle müzik marketlerdeki yerini aldı. Mungan’ın sözlerini yazdığı, David Bowie'den Leonard Cohen'e birçok yabancı müzisyenin bestesini yaptığı şarkıları seslendiren sanatçı, 2009'da "Sandık", 2010'da ise "Yalan Dünya" albümlerine imza attı.







5 Usta sanatçı, yaşamının son yıllarında bazı pop ve rock tarzındaki şarkıları da repertuvarına katarak, Bülent Ortaçgil'in "Sensiz Olmaz", Nilüfer’in "Olmadı Yar", Teoman’ın "Paramparça", Tarkan’ın "İkimizin Yerine", Şebnem Ferah'ın "Sigara" ve Kenan Doğulu'nun "Tutamıyorum Zamanı" adlı çalışmalarını da seslendirmiş ve hayran kitlesini daha da arttırmıştı.







6 Onlarca albüme ve plağa imza attı

Gürses'in 1975-1978 yıllarında dört farklı "Müslüm Gürses" adlı albümü yayımlanırken, 1976'da "Öldürdüğün Yetmedi mi", 1979'da "Gazla Şoför", "Bağrıyanık", 1980'de "Umutsuz Hayat", "Esrarlı Gözler", 1981'de "Mutlu Ol Yeter", 1982'de "Müzik Ziyafeti", "Tanrı İstemezse", 1983'te "Anlatamadım", "Dertliler Meyhanesi", 1984'te "Yaranamadım", 1985'te "Güldür Yüzümü", "Gitme", 1986'da "Sevda Yolu", "Yıkıla Yıkıla", "Küskünüm", "İlk Aşkım Son Sevgilim", "Hayatımı Sen Mahvettin", 1987'de "Farketmez", "Talihsizler", 1988'de "Aldatılanlar", "Dertler İnsanı", "Vefasız Alem", "Maziden Bir Demet", 1989'da "Arabeskin Devleri", "Bir Fırtına Kopacak", "Bir Kadeh Daha Ver", "Mahsun Kul", "Müslüm Gürses Konser albümü", 1990'da "Meyhaneci / Kırık Sazım", "Hüzünlü Günler", "Arkadaş Kurbanıyım", "Güle Güle Git", 1991'de "Bir Bilebilsen / Zalim", "Sen Nerdesin Ben Nerdeyim", "Yüreğimden Vurdun Beni", "Bir de Benden Dinleyin", "Her Şey Yalan", "Yaşamalısın", 1992'de "Müslümce 92", 1993'de "Ah Gülüm", "Dağlarda Kar Olsaydım", "Kralların Müzik Şöleni", 1994'te "Senden Vazgeçmem", "İnsaf - Kahire Resitali", 1995'te "Benim Meselem", "Bir Avuç Gözyaşı", 1996'da "Topraktan Bedene", "Şiirlerim Şarkılarım", 1997'de "Sultanım", "Usta - Ne Yazar", "Nerelerdesin", 1998'de "Müslüm Gürses Klasikleri" yayımlandı.







7 "Arkadaşım", "Garipler", "Vay Canım" albümleri 1999'da müzikseverlerle buluşan sanatçının ayrıca 2000'de "Biz Babadan Böyle Gördük", "Zavallım", 2001 Müslümce Türküler", "Sadece", "Yanlış Yaptım", "Dünya Yalan", 2002'de Açık Hava Konser albümleri- 1, 2, 3, "Müslüm Baba ile Yolculuk", "Paramparça", 2003'te "Yanarım", "İkimizin Yerine", 2004'te "Uyanma Zamanı", 2005'te Ayrılık Acı Bir Şey", 2005'te "Bakma", 2006'ta "Gönül Teknem", "Aşk Tesadüfleri Sever", 2009 "Sandık", 2010'da "Yalan Dünya", 2013'te "Veda - Ervah-ı Ezelde", 2013 ve 2014'te "Baba Şarkılar 1-2" basıldı.



"İsyankar" filmiyle 1979'da kamera karşısına geçen Gürses, yaşamı boyunca 38 sinema filminde rol aldı.







8 Sanatçı, 1980'de "Bağrı Yanık", "İtirazım Var", "Hasret", "Kul Sevdası "Zeytin Gözlüm", 1981'de "Mutlu Ol Yeter", 1983'te "Anlatamadım", 1984'te "Ağlattı Kader", "Bir Yıldız Doğuyor", "Çare Sende Allah'ım", "Garibanlar", "Sev Yeter", 1985'te "Güldür Yüzümü", "İkizler", "Kul Kuldan Beter", "Yaranamadım", 1986'da "Beleşçiler", "Çığlık", "Seher Vakti", "Töre", "Yıkıla Yıkıla", "Kader Rüzgarı", "Kısmetin En Güzeli", "Küskünüm", 1987'de "Oğlum", "Talihsizler", 1988'de "Yalnızlık Korkusu", 1990'da "Dertler İnsanı","Dünya Boştur", 2000'de "Sevmemeli", 2002'de "Bir Akıllı Bir Deli", "Muhabbet Kuşları", "Ömerçip", 2005'te "Balans ve Manevra", 2006'da "Amerikalılar Karadeniz'de 2", 2008'de "Esrarlı Gözler", 2011'De "Şov Bizinıs" filmlerinde oynadı.







9 Müslüm Gürses, 15 Kasım 2012'de geçirdiği by-pass ameliyatından sonra akciğer ve kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Sanatçıya solunum cihazı bağlandı. Gürses, 3 Mart 2013'te, yaklaşık dört aydır tedavi görmekte olduğu İstanbul Memorial Hastanesinde hayatını kaybetti. Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilen sanatçının mezarı, her yıl vefatının yıl dönümünde hayranları tarafından ziyaret ediliyor.





