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Müslüm'den rekor üstüne rekor (Tüm zamanlar listesi 2018)

Filmin yapımcısı Mustafa Uslu'nun hedefim Ayla'nın rekorunu kırmak dediği Müslüm filmi 5 milyon 848 bin 213 kişi tarafından izlenerek Ayla'yı geçti. Film yeni rakamıyla tüm zamanların en çok izlenen Türk filmleri arasında 6. sıraya yükseldi. Film 4 milyon 968 bin 462 rakamıyla 2018'de en çok izlenen film olan Arif v 216'yı da geçmeyi başararak bu yılın zirvesine oturdu. İşte Box Office verilerine göre Türk sinemasının tüm zamanlar listesinin ilk 30'u...

  • 1

    30 Organize İşler
    2.618.244
  • 2

    29 Evim Sensin
    2.703.241
  • 3

    28 Issız Adam
    2.788.550
  • 4

    27 Çalgı Çengi İkimiz
    2.798.016
  • 5

    26 Celal ile Ceren
    2.853.772
  • 6

    25 Vizontele Tuuba
    2.894.802
  • 7

    24 Vizontele
    3.308.120
  • 8

    23 Recep İvedik 3
    3.326.084
  • 9

    22 Eyyvah Eyvah 3
    3.414.212
  • 10

    21 New York'ta Beş Minare
    3.474.495
  • 11

    20 Dağ 2
    3.600.000
  • 12

    19 A.R.O.G
    3.707.086
  • 13

    18 Mucize (2015)
    3.737.605
  • 14

    17 Babam ve Oğlum
    3.839.883
  • 15

    16 CM101MMXI Fundamentals
    3.842.535
  • 16

    15 Eyyvah Eyvah 2
    3.947.988
  • 17

    14 G.O.R.A.
    4.001.711
  • 18

    13 Ailecek Şaşkınız
    4.034.858
  • 19

    12 Kurtlar Vadisi: Irak
    4.256.567
  • 20

    11 Recep İvedik
    4.301.693
  • 21

    10 Recep İvedik 2
    4.333.144
  • 22

    9 Arif v 216
    4.968.462
  • 23

    8 Aile Arasında
    5.289.051
  • 24

    7 Ayla
    5.589.518
  • 25

    6 Müslüm
    5.848.213
  • 26

    5 Düğün Dernek 2: Sünnet
    6.073.364
  • 27

    4 Fetih 1453
    6.572.618
  • 28

    3 Düğün Dernek
    6.980.070
  • 29

    2 Recep İvedik 4
    7.369.098
  • 30

    1 Recep İvedik 5
    7.437.050
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