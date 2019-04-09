Mustafa Çankaya'nın objektifinden Atatürk Havalimanı'nın son 6 saati
Türkiye'de ilk hava ulaşımının başladığı yer olan Atatürk Havalimanı, Büyük Göç adı verilen taşınmanın ardından sessizliğe büründü. 14 yıldır Atatürk Havalimanı'nda çalışan ve bu süreçte başlattığı 100countries100faces (100yüz100ülke) projesi çerçevesinde; insanların havalimanındaki hallerini fotoğraflayarak ilk kişisel sergisini açan Mustafa Çankaya, Atatürk Havalimanı'nın son 6 saatini fotoğrafladı. İşte Çankaya'nın objektifinden Atatürk Havalimanı'nın son saatleri...
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14 yıldır Atatürk Havalimanı'nda çalışan Mustafa Çankaya, fotoğrafa olan ilgisini çalıştığı ortamla birleştirmek istedi. Atatürk Havalimanı'ndaki insan çeşitliliği ve farklı kültürlerden ilham alan Çankaya, 100countries100faces (100yüz100ülke) projesine başladı. Yolcuların havalimanında neler yaptığını, nasıl vakit geçirdiklerini belgelediğini söyleyen Çankaya'nın fotoğraflarından oluşan ilk kişisel sergisi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıldı. Fotoğraflarıyla ses getiren Mustafa Çankaya Büyük Göç adı verilen taşınmayla sessizliğe bürünen Atatürk Havalimanı'nın son 6 saatini ölümsüzleştirdi. İşte o fotoğrafları...
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