Mustafa Sandal Euro 2020 şarkısı ile ilgili konuştu: Sosyal medyada bize komplo kurdular

24.08.2021 - 09:19
"İNANAMADIK"
20 günde A Milli Futbol Takımı'na yazdığı Euro 2020 şarkısı ile ilgili de konuşan şarkıcı, "Biz bile inanamadık. Rica ettiler, para dahi almadan yazdım ancak yapılanlar hiç hoş değildi. Sosyal medyada bize komplo kurdular, kim olduğunu da biliyorum ama söylemeyeceğim. Ayıp, futbolcular da bundan etkilendi" cümleleriyle kendisine sosyal medyadan saldırı yapan kişileri kınadı.
rini kullandı.
"SORUNLARIMIZI KENDİ ARAMIZDA HALLEDERİZ"
Eski eşi Emina Jahovic'e verdiği nafakanın iptali için açtığı dava hakkında da konuşan Mustafa Sandal, "Bizim iki güzel evladımız var, onları iyi yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Biz sorunlarımızı kendi aramızda bir şekilde hallederiz" dedi.