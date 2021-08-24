Mustafa Sandal Euro 2020 şarkısı ile ilgili konuştu: Sosyal medyada bize komplo kurdular

Mustafa Sandal, 20 günde A Milli Futbol Takımı'na yazdığı Euro 2020 şarkısı ile ilgili konuştu. Ünlü şarkıcı, "Biz bile inanamadık. Rica ettiler, para dahi almadan yazdım ancak yapılanlar hiç hoş değildi. Sosyal medyada bize komplo kurdular, kim olduğunu da biliyorum ama söylemeyeceğim" dedi.

24.08.2021 - 09:19

Mustafa Sandal Euro 2020 şarkısı ile ilgili konuştu: Sosyal medyada bize komplo kurdular - 1
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; şarkıcı Mustafa Sandal, önceki akşam Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu.
Mustafa Sandal Euro 2020 şarkısı ile ilgili konuştu: Sosyal medyada bize komplo kurdular - 2
"SEYİRCİ İLE BULUŞMAK ÇOK FARKLI GELDİ"

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mustafa Sandal, "Pandemi dolayısıyla iki senedir sahnelerden uzağız. Çok özledik. Biraz önce prova için sahnedeydim. Orada koltuklara bakınca bir daha seyirci ile buluşmak çok farklı geldi. Kuruçeşme Açıkhava çok güzel, çok sıcak bir mekan olmuş. Polat Yağcı ve ekibini tebrik ediyorum. Şimdi biz de burada şarkılarımızla güzel enerjileri pekiştirmeye geldik" diye konuştu.

Mustafa Sandal Euro 2020 şarkısı ile ilgili konuştu: Sosyal medyada bize komplo kurdular - 3

"İNANAMADIK"


20 günde A Milli Futbol Takımı'na yazdığı Euro 2020 şarkısı ile ilgili de konuşan şarkıcı, "Biz bile inanamadık. Rica ettiler, para dahi almadan yazdım ancak yapılanlar hiç hoş değildi. Sosyal medyada bize komplo kurdular, kim olduğunu da biliyorum ama söylemeyeceğim. Ayıp, futbolcular da bundan etkilendi" cümleleriyle kendisine sosyal medyadan saldırı yapan kişileri kınadı.
rini kullandı.

Mustafa Sandal Euro 2020 şarkısı ile ilgili konuştu: Sosyal medyada bize komplo kurdular - 4

"SORUNLARIMIZI KENDİ ARAMIZDA HALLEDERİZ"

Eski eşi Emina Jahovic'e verdiği nafakanın iptali için açtığı dava hakkında da konuşan Mustafa Sandal, "Bizim iki güzel evladımız var, onları iyi yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Biz sorunlarımızı kendi aramızda bir şekilde hallederiz" dedi.

Mustafa Sandal Euro 2020 şarkısı ile ilgili konuştu: Sosyal medyada bize komplo kurdular - 5
"YAPTIĞIM HİÇBİR ŞEYDEN PİŞMAN OLMAM"

Melis Sütşurup ile uzun süredir aşk yaşayan Sandal, "Her şey güzel, mutluyuz." açıklamasını yaptı. Daha sonra gazetecilerin, "Yaşanan kısa bir ayrılık var, pişmanlık yaşadınız mı?" sorusuna da yanıt veren Mustafa Sandal, "Ben yaptığım hiçbir şeyden pişman olmam ancak dediğim gibi mutluyuz ve huzurluyuz." ifadele

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