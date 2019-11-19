Mustafa Uslu: Naim, hayatımın en anlamlı ve en büyük filmi

Bulgaristan'da bulundukları günlerde Süleymanoğlu'na minnet duyan vatandaşların kendilerine sarıldığına dikkati çeken Uslu, şunları kaydetti: "Çünkü o, soydaşlarımızın kurtarıcısı. Bu hikayeyi aldığımız için çok mutluyum. Ölsem de gam yemem. Türk milletine, gençlerine böyle bir armağan bırakıyoruz. Çünkü göreceksiniz, gençler o filmi izlediklerinde neler yapabileceğini görecek. Sonuçta Naim Süleymanoğlu, Seul Olimpiyatları'nda 5 olimpiyat rekoru kırdığında henüz 19 yaşındaydı. Resmi yaşı 21 gözüküyordu ama iki yaş büyütüldüğü için aslında 19 yaşındaydı. 19 yaşında bakmaya kıyamadığımız bir çocuk, Seul'de 5 olimpiyat rekoru kırdı. Böyle bir şeyin bana nasip olmasından da çok mutluyum. Hakikaten filmin hakkını baştan sona verdiğimi düşünüyorum. Hayatımın en anlamlı ve en büyük projesi."