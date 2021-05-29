Musullu sanatçı Dani Esmero, kitaplarda okuduğu Alkuş Köyü'nü yeniden inşa etti
Irak'ın Musul kentinde yaşayan sanatçı Dani Esmero, okuduğu tarih kitaplarından yola çıkarak eski Alkuş Köyü'nü yeniden inşa etti.
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29.05.2021 - 13:10
Hristiyanların yaşadığı tarihi Alkuş Köyü'nün dağlık bölgede olduğuna inanan Dani Esmero, buradaki eski yaşam biçimine ışık tutmak için hummalı bir çalışmanın sonucu olarak Alkuş dağına, 22 ev, kilise, su kuyusu ve hayvan barınaklarından oluşan bir köy inşa etti.
Musul'un 45 km kuzeyinde yer alan Alkuş köyünün dağlık bölgesinde üç ay içinde inşa edilen köyün ülke turizmine katkıda bulunması amaçlanıyor.
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