Musullu sanatçı Dani Esmero, kitaplarda okuduğu Alkuş Köyü'nü yeniden inşa etti

Hristiyanların yaşadığı tarihi Alkuş Köyü'nün dağlık bölgede olduğuna inanan Dani Esmero, buradaki eski yaşam biçimine ışık tutmak için hummalı bir çalışmanın sonucu olarak Alkuş dağına, 22 ev, kilise, su kuyusu ve hayvan barınaklarından oluşan bir köy inşa etti.



