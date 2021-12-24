Muud'a göre 2021'in en çok dinlenen şarkıcıları

Haberler 24.12.2021 - 12:16 | Son Güncelleme : 24.12.2021 - 12:24
Hadise
Zeynep Bastık
Bilal Sonses
İkilem
Edis
Göksel
Ziynet Sali
Uzi
Berkay
Irmak Arıcı
Mustafa Ceceli & Ekin Uzunlar - Öptüm Nefesinden
Uzi - Krvn
Edis - Martılar
İkilem - Bir Sebebi Var
Derya Uluğ - Kanunlar Gibi
Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Sevmedim Deme
Ziynet Sali - Efkarım Var
Bilal Sonses - Şimdiki Aklım
Cem Belevi - Leyla & Mecnun
Göksel - Çölde Bi’ Vaha
Mustafa Ceceli & Ekin Uzunlar - Öptüm Nefesinden
İkilem - Bir Sebebi Var
Bilal Sonses, Yıldız Tilbe - Hasbelkader
Edis - Martılar
Tuğkan - Kusura Bakma
Madrigal - Seni Dert Etmeler
Göksel - Çölde Bi’ Vaha
Cem Belevi - Leyla & Mecnun
Sakiler - Dünyadan Uzak
Berkay - Yeter ki Sen İste
Ziynet Sali - Yaşam Çiçeği
Uzi - Kan
Ebru Yaşar - Gel De Sevme
Zeynep Bastık - Zeynodisco
Buray - Başka Hikayeler
Haluk Levent - Vasiyet
Kahraman Deniz - 6
Gazapizm - HİZA
Sibel Can - Hayat
Gülben Ergen - Seni Kırmışlar
Ziynet Sali - Yaşam Çiçeği
Uzi - Kan
Zeynep Bastık - Zeynodisco
Merve Özbey - Devran
Buray - Başka Hikayeler
Ceza - Suspus
Kahraman Deniz - 6
Haluk Levent - Vasiyet
Sibel Can - Hayat
Gazapizm - HİZA
INNA - Oh My God
Regard - Ride It
SAINt JHN - Roses [Imanbek Remix]
The Weeknd - Blinding Lights
INNA - Flashbacks
Mneskin - Beggin'
The Black Eyed Peas & J Balvin - RITMO (Bad Boys For Life)
Harry Styles - Watermelon Sugar
NK - Elefante
SHAED & ZAYN - Trampoline