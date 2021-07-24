Müze olacak Feshane'nin restorasyonunun yüzde 60'ı tamamlandı

"YAPI TAŞIYICI DUVARLARINDA BÜYÜK ORANDA RESTORASYONUMUZU TAMAMLADIK"

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel, "Çeşitli dönemlerde geçirmiş olduğu yangınlar ve sonra tekrar yapılması üzerine bir tarihçesi var alanın. İlk yapıldığı dönemden hemen sonra bir yangın geçirdiğini ve 1860'larda yeniden yapıldığını biliyoruz. Çeşitli dönemlerde geçirdiği restorasyon projeleri var. Bir süre sanayi tesisi olarak kullanılmış, Cumhuriyet döneminde depo olarak kullanıldığını biliyoruz. Yakın geçmişte sergi ve fuar alanı kullanıldı önemli bir süre boyunca" dedi.

Feshane'nin en yakın 1998-99 döneminde bir restorasyon geçirdiğini söleyen Özel, "Çoğunlukla yapılan müdahaleler özgün yapısını bozan müdahalelere dönüşüyor. Şu an biz kapsamlı bir restorasyon başlattık, özgün dönemine taşıyacak şekilde. Alanında uzman bir ekiple restorasyon çalışmalarını yürütüyoruz. Özellikle yapı taşıyıcı duvarlarında büyük oranda restorasyonumuzu tamamladık" diye konuştu.