Müzeye çevirdiği evinde Yeşilçam’ı yaşatıyor

DHA 20.03.2021 - 15:24
"GAZOZU İYİ PATLATMAYI SİNEMADA ÖĞRENDİM"
Gazoz satmaya başladığı ilk zamanlar kapağını iyi açamadığı için para kazanamadığını anlatan Şenevi, “İsyan ettim. Büfeci ağabey bana kızdı ve ‘kapağını patlatmasını bilmiyorsun, ondan almıyorlar’ dedi. Sonra bir öğrendim. En iyi gazoz açan ben oldum. İşte bizim heyecanımız böyleydi. Bugün bu heyecanı korumaya çalışıyorum. Burası bize geçmişi anlatıyor” diye konuştu.
"GENÇLERE, O KÜLTÜRÜ TANITMAK İSTİYORUM"
Yine de aynı heyecanla müzesinin kalabalık olacağı günleri beklediğini dile getiren Şenevi, “Müzeme üniversite öğrencileri geliyorlardı. Film izler, üzerine sohbetler edilir. Tezlerini dahi burada yazanlar oldu. Zaman zaman çocuklar gelir, onlara Kemal Sunal filmi açarım. Çok mutlu olurlar. Aslına bakarsanız, bir zamanlar hayatımızda değer kazanan Yeşilçam, kaybolmaya yüz tuttu. Yeşilçam hayranı olarak, yaptığım sergilerle, film gösterimleriyle bu müzede onu yaşatmaya çalışıyorum. Amacım, şimdiki gençlere eski filmleri, aktörleri tanıtmak. Bizim yaşımızdaki insanlara da geçmişi hatırlatmak” dedi.