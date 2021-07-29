Müzeye gelenler Atatürk'ün kişisel eşyasının konservasyonunu izledi

. Müzeye ziyarete gelenler, zemin katta Atatürk'ün kişisel eşyaları için yapılan konservasyon çalışmalarını izleyip, bu anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
Troya Müzesi'nde yaklaşık 7 ay önce Perdeler Açılıyor projesine başladıklarını belirten Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, restorasyon ve konservasyon çalışmalarını ziyaretçinin görebileceği şekilde perdeleri açarak uygulamaya başladıklarını söyledi.
Gölcük, yaptıkları işi şeffaf olarak ziyaretçiyle paylaşmak ve işin kalitesine ne kadar güvendiklerini göstermek istediklerini söyledi.
Rıdvan Gölcük, "Restorasyon ve konservasyon alanında iyi işlerin, çalışmaların yapıldığını izleyiciyle paylaşmak istedik. Müzelerde sık sık sergi değişemiyor. Depolarımızdaki eserleri izleyicilere gösterebilmek, onlarla paylaşabilmek için bu uygulamayı fırsat olarak gördük ve 7 ay önce bu projeye başladık. 7 ayın sonunda bugün heyecan verici bir eser grubuyla izleyicilerimizin önüne çıktık" dedi.
Müze müdürü "Mustafa Kemal Atatürk’ün kişisel eşyasını konservasyon yapmak üzere 3 laboratuvarımıza taşıdık. Ziyaretçilerimiz, Mustafa Kemal Atatürk’ün bu kişisel eşyalarını çok yakından görebilecekler, arkadaşlarımıza sorularını iletebilecekler" diye konuştu.
Rıdvan Gölcük "1974 yılında Anıtkabir Müzesi’nden Çanakkale Müze Müdürlüğü’ne devrolan Atatürk’ün kişisel eşyasına, koleksiyona sahibiz. Bugün izleyicilerimiz bunu yakından görebilme fırsatı yakalayacaklar. Mustafa Kemal Atatürk’ün ayakkabısından tutun, bavuluna, terliğine, kullandığı kaşığına, çatalına, 1921 yılında Sakarya’nın hemen ardından kendisine hediye edilen gümüş bir kutuya varıncaya kadar aslında depomuzda olan bu kişisel eşyaları bugün yakından görebilecekler, arkadaşlarımıza merak ettikleri soruları yöneltebilecekler" dedi.