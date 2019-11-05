Müziğin en çok dinlenen isimleri: Sıla ve Ben Fero (fizy Müzik Ödülleri)

05.11.2019 - 10:17
Şu sıralar Star TV ekranlarında programa başlayan Burcu Esmersoy’un sunuculuğunu üstlendiği fizy Müzik Ödülleri'nde en çok dinlenen ve izlenen isimler ödüllendirildi.
Gecenin ilk ödülü, Yılın En Çok Dinlenen Kadın Sanatçısı seçilen Sıla’nın oldu. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan’dan ödülünü alan Sıla, “Burada olmak çok kıymetli. Biz şarkıları evde yazıyoruz ama açığa çıkarmak, açığa çıkardıktan sonra da dinlenmesi çok önemli. Layık görüldüğüm için çok mutluyum” dedi.
Yılın En Çok Dinlenen Erkek Sanatçısı kategorisinin sahibi Ben Fero, geceye daha önce çektiği bir video ile katılarak teşekkürünü iletti. Ödülü Ben Fero adına Celal Hoplar teslim aldı.
Yılın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Reynmen ise, ‘Derdim Olsun’ şarkısıyla En Çok Dinlenen Şarkı ve En Çok İzlenen Video kategorilerinde iki ödülün sahibi oldu. Reynmen ismiyle tanıdığımız Yusuf Aktaş; En Çok Dinlenen Şarkı ödülünü Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ’dan, En Çok İzlenen Video ödülünü ise Kral Grup Başkanı Mehmet Akbay’dan aldı. Reynmen mutluluğunu, “Ben dijitalin var ettiği biri olarak sizlerin karşısında bu ödülü almaktan gurur duyuyorum. Herkes dijitalde bir şey yapabilsin istiyorum” diyerek paylaştı.
Yılın En Çok Dinlenen Düet ödülü ‘İçimdeki Sen’ şarkısıyla Bilal Sonses ve Tuğçe Kandemir’in oldu.
Son yıllarda yaptığı şarkılarla akıllara kazınan gruplardan biri olan Pinhani ise En Çok Dinlenen Grup kategorisinde ödülün sahibi oldu. Ödülünü Milyon Fest ve Milyon Yapım’ın kurucusu Umut Kuzey’den alan grup, “İnsanların rahat ve özgürce müzik dinlemelerini sağladıkları için fizy platformuna teşekkür ederiz. Dinlenildiğimizi bilmek güzel ama bu kadar fazla insanın bizi dinlediğini bilmek daha güzel” dedi.
Yılın En Çok Dinlenen Albümü kategorisinde ‘Aşık’ isimli albümüyle Ebru Gündeş ödüle layık görüldü. Yılın En Çok Aranan Sanatçısı Ahmet Kaya olurken, ödülü eşi Gülten Kaya’ya yapımcı ve yönetmen İzzet Öz takdim etti. Kaya, “Yokluğunun 19. yıl dönümünde, onun yine en çok aranan sanatçı ödülü alması benim için çok onur verici” diye konuştu.
Turkcell'in uygulaması fizy verilerine göre platform üzerinden Yılın En Çok Paylaşılan Şarkısı, Merve Özbey’in ‘Yaramızda Kalsın’ şarkısı oldu.
Gecenin son ödülü ise bu yıl 40’ıncı sanat yılını kutlayan Yeni Türkü’ye verildi. Yeni Türkü, “40 yıl geçince insan ne diyeceğini şaşırıyor. Bu onuru bize verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz” dedi.
TAM LİSTE
En Çok Dinlenen Erkek: Ben Fero
En Çok Dinlenen Kadın: Sıla
En Çok Dinlenen Düet: Bilal Sonses feat. Tuğçe Kandemir – İçimdeki Sen
En Çok Dinlenen Şarkı: Reynmen – Derdim Olsun
En Çok İzlenen Video: Reynmen – Derdim Olsun
En Çok Dinlenen Grup: Pinhani
En Çok Dinlenen Albüm: Ebru Gündeş – Aşık
En Çok Aranan Sanatçı: Ahmet Kaya
En Çok Paylaşılan Şarkı: Merve Özbey – Yaramızda Kalsın
Onur Ödülü: Yeni Türkü