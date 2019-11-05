Müziğin en çok dinlenen isimleri: Sıla ve Ben Fero (fizy Müzik Ödülleri)

Yılın En Çok Dinlenen Erkek Sanatçısı kategorisinin sahibi Ben Fero, geceye daha önce çektiği bir video ile katılarak teşekkürünü iletti. Ödülü Ben Fero adına Celal Hoplar teslim aldı.



Yılın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Reynmen ise, ‘Derdim Olsun’ şarkısıyla En Çok Dinlenen Şarkı ve En Çok İzlenen Video kategorilerinde iki ödülün sahibi oldu. Reynmen ismiyle tanıdığımız Yusuf Aktaş; En Çok Dinlenen Şarkı ödülünü Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ’dan, En Çok İzlenen Video ödülünü ise Kral Grup Başkanı Mehmet Akbay’dan aldı. Reynmen mutluluğunu, “Ben dijitalin var ettiği biri olarak sizlerin karşısında bu ödülü almaktan gurur duyuyorum. Herkes dijitalde bir şey yapabilsin istiyorum” diyerek paylaştı.