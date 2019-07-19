Müziğin 'tutku'lu ismi: Harun Kolçak

Prostat kanseri nedeniyle 2014'te de bir ameliyat geçiren Kolçak, hastalığıyla mücadele ettiği günleri şu sözlerle anlatmıştı:

"Ölüm hayatta birçok şeye anlam katıyor. Ölümsüz olsaydık, birbirimize değer vermezdik. Dünyada, öleceğini bilerek yaşayan tek varlık insan. Bunu ötelemeyi de beceriyor insan. Hastalıkla, bu gerçekle yüz yüze geliyorsunuz. Bazı şeylerle yüzleşmek durumunda kalıyorsunuz. İki seçeneğim vardı: Ya acıya katılıp, kendimi yok etmek ya da yaşama dört elle sarılmaktı. Ben, içimdeki tanrısal güce sarılıp, sonuna kadar yaşamayı seçtim."