Müzik tarihinin en tuhaf albüm kapakları
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1939 yılında ilk illüstrasyonlu albüm kapağının yayınlanmasından bu yana müzisyenler hep albüm kapaklarında anlatacakları hikayelere önem verdi. Ancak bazıları albüm kapağı fotoğrafında 'tuhaf' olarak nitelendirilebilecek fotoğraflara yer vermekten çekinmedi.
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Grafik tasarımcı Alex Steinweiss, 1939 yılında ilk illüstrasyonlu albüm kapağını yaptığından bu yana albüm kapakları müzik endüstrisinde önemli bir yer edindi.
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Müzisyenler, kendi hikayelerini ve albümün içeriğini kapağa yansıtmaya başladı.
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Ama bazı müzisyenler bu işi bir adım ileri götürdüler ve albüm kapaklarında birbirinden tuhaf hikayelere yer verdiler.
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İşte müzik tarihinin en tuhaf albüm kapakları...
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