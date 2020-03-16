My Secret Terrius dizisinde corona kehaneti

Güney Kore dizisi My Secret Terrius'taki corona sahneleri yeniden gündeme geldi. Dizideki hikayenin günümüzdeki yeni tip corona \nCovid-19 ile benzerlikleri en çok konuşulanlar arasına girdi. Ölümcül corona salgınının 2011 yılında çekilen Contagion (Salgın) filminde işlenirken bu kez bir Güney Kore dizisinde de benzer bir hikaye ortaya çıktı. 2018 yılı yapımı bir Güney Kore dizisi olan My Secret Terrius'in 10. bölümünde corona salgınının işlendiği görüldü. Güney Kore dizisi My Secret Terrius'in 10. bölümünde açık açık ifade edilen corona virüsün 5 dakika içinde direk akciğere saldırdığı ve 2 ila 14 gün kuluçka süresinin olduğu belirtildi. Dizide corona ölüm oranını yüzde 90'a çıkarmak için, üzerinde oynanmış, mutasyona uğradığı belirtildi. Dizide geçen corona isimli virüsün şu anda tedavi veya aşısı olmadığı bilgisinin verilmesi de dikkat çekti.