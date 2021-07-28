'Myra Antik Kenti'nde yerin 10 metre altında inanılmaz bir tarih yatıyor'

'RÖLÖVE VE RESTORASYON PROJELERİ HAZIR'



13 yıl boyunca yapılan kazılar sonrası Andriake Antik Kenti'ndeki Granaryum'un Likya Uygarlıkları Müzesi olarak düzenlendiğini hatırlatan Prof. Dr. Çevik, "Andriake Liman Kenti'nin ana binalarının kazıları tamamlandı. Şu anda Andriake Antik Kenti, kapalı ve açık hava müzesi olarak, Likya'nın önemli bir cazibe merkezi olarak Türk turizmine hizmet veriyor" diye konuştu.