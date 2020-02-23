NAACP Ödülleri sahiplerini buldu

Her yıl sinema, televizyon, müzik ve edebiyat dünyasının farklı renklerden ve kültürlerden isimlerinin onurlandırıldığı NAACP Ödülleri önceki gün ABD'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Bir ödülü sekiz yaşındaki kızı Blue Ivy ile paylaşmak üzere toplam altı ödül kazanan Beyonce geceye katılmazken, Rihanna ve Lizzo, gecenin diğer ödül alan isimleri oldu.

ntv.com.tr 23.02.2020 - 12:08 | Son Güncelleme : 23.02.2020 - 12:22

Amerika’da NAACP (National Association for the Advancement of Colored People - Siyahilerin Gelişmesi İçin Ulusal Birlik) Ödülleri, önceki akşam düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gecenin kazananı, altı ödülle Beyonce oldu.

Beyonce; yılın kadın sanatçısı, Homecoming: The Live Album ile yılın albümü ödülünü kazandı. Beyonce ayrıca SPIRIT ile geleneksel en iyi şarkı, Before I Let Go ile modern en iyi şarkı ödüllerini de kucakladı. Beyonce ayrıca The Lion King: The Gift ile en iyi soundtrack ödülünü de aldı.

En iyi ikili, grup ya da işbirliği dalında ödül de Beyonce ve kızına gitti. Brown Skin Girl adlı şarkıyı Beyonce ile birlikte 8 yaşındaki kızı Blue Ivy, SAINt JHN, WizKiD seslendirdi. Blue Ivy, şarkıyı seslendirmenin yanı sıra sözlerini de yazdı.

NAACP Ödülleri’nde yılın erkek sanatçısı ise Bruno Mars seçilirken, yılın yeni sanatçısı Lil Nas X oldu.

Başkan ödülünü Rihanna kazanırken, Michael B. Jordan Just Mercy filmi ile en iyi erkek oyuncu, Lupita Nyong'o da Us performansıyla en iyi kadın oyuncu seçildi.

Time dergisinin “eğlence dünyasında yılın kişisi” seçtiği sıra dışı şarkıcı Lizzo, yılın eğlence NAACP Ödülleri’nde yılın eğlence kişisi oldu.

İşte gecenin kırmızı halısından bazı ünlüler...

Brie Larson
H.E.R.
Jasmine Tookes
Angela Bassett
Cynthia Erivo
Lizzo
Janelle Monáe

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