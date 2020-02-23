NAACP Ödülleri sahiplerini buldu

ntv.com.tr 23.02.2020 - 12:08 | Son Güncelleme : 23.02.2020 - 12:22
Amerika’da NAACP (National Association for the Advancement of Colored People - Siyahilerin Gelişmesi İçin Ulusal Birlik) Ödülleri, önceki akşam düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gecenin kazananı, altı ödülle Beyonce oldu.
Beyonce; yılın kadın sanatçısı, Homecoming: The Live Album ile yılın albümü ödülünü kazandı. Beyonce ayrıca SPIRIT ile geleneksel en iyi şarkı, Before I Let Go ile modern en iyi şarkı ödüllerini de kucakladı. Beyonce ayrıca The Lion King: The Gift ile en iyi soundtrack ödülünü de aldı.
En iyi ikili, grup ya da işbirliği dalında ödül de Beyonce ve kızına gitti. Brown Skin Girl adlı şarkıyı Beyonce ile birlikte 8 yaşındaki kızı Blue Ivy, SAINt JHN, WizKiD seslendirdi. Blue Ivy, şarkıyı seslendirmenin yanı sıra sözlerini de yazdı.
NAACP Ödülleri’nde yılın erkek sanatçısı ise Bruno Mars seçilirken, yılın yeni sanatçısı Lil Nas X oldu.
Başkan ödülünü Rihanna kazanırken, Michael B. Jordan Just Mercy filmi ile en iyi erkek oyuncu, Lupita Nyong'o da Us performansıyla en iyi kadın oyuncu seçildi.
Time dergisinin “eğlence dünyasında yılın kişisi” seçtiği sıra dışı şarkıcı Lizzo, yılın eğlence NAACP Ödülleri’nde yılın eğlence kişisi oldu.
İşte gecenin kırmızı halısından bazı ünlüler...