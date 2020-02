NAACP Ödülleri sahiplerini buldu

Beyonce; yılın kadın sanatçısı, Homecoming: The Live Album ile yılın albümü ödülünü kazandı. Beyonce ayrıca SPIRIT ile geleneksel en iyi şarkı, Before I Let Go ile modern en iyi şarkı ödüllerini de kucakladı. Beyonce ayrıca The Lion King: The Gift ile en iyi soundtrack ödülünü de aldı.