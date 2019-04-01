Naim Süleymanoğlu'nu Hayat Van Eck oynayacak (Cep Herkülü:Naim Süleymanoğlu'nun çekimleri başladı)
Ayla ve Müslüm gibi gişede başarı elde eden filmlerin yapımcısı Mustafa Uslu'nun yeni projesi Cep Herkülü:Naim Süleymanoğlu'nun çekimleri başladı. Filmde ünlü sporcuyu Hayat Van Eck canlandıracak.
1
Merakla beklenen ve çekimleri başlayan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminde ünlü sporcuya Hayat Van Eck hayat verecek.
2
Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; film ekibi Süleymanoğlu’nun yaşadığı Bulgaristan’da araştırmalarını sürdürürken, Naim Süleymanoğlu’nu canlandıran Hayat Van Eck, antrenmanlarına devam ediyor.
3
Genç oyuncuyu Naim Süleymanoğlu’nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu ile geniş bir antrenör ve beslenme ekibi çalıştırıyor.
4
Yapımcılığını Mustafa Uslu’nun yaptığı, senaryosunu Sinem Uslu ile Mert Dikmen’in yazdığı, Özer Feyzioğlu’nun yönetmenliğini üstlendiği filmin ekim ayında vizyona girmesi planlanıyor.