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Naim Süleymanoğlu'nu Hayat Van Eck oynayacak (Cep Herkülü:Naim Süleymanoğlu'nun çekimleri başladı)

Ayla ve Müslüm gibi gişede başarı elde eden filmlerin yapımcısı Mustafa Uslu'nun yeni projesi Cep Herkülü:Naim Süleymanoğlu'nun çekimleri başladı. Filmde ünlü sporcuyu Hayat Van Eck canlandıracak.

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    Merakla beklenen ve çekimleri başlayan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminde ünlü sporcuya Hayat Van Eck hayat verecek.


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    Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; film ekibi Süleymanoğlu’nun yaşadığı Bulgaristan’da araştırmalarını sürdürürken, Naim Süleymanoğlu’nu canlandıran Hayat Van Eck, antrenmanlarına devam ediyor.


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    Genç oyuncuyu Naim Süleymanoğlu’nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu ile geniş bir antrenör ve beslenme ekibi çalıştırıyor.


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    Yapımcılığını Mustafa Uslu’nun yaptığı, senaryosunu Sinem Uslu ile Mert Dikmen’in yazdığı, Özer Feyzioğlu’nun yönetmenliğini üstlendiği filmin ekim ayında vizyona girmesi planlanıyor.
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