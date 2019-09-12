Naim Süleymanoğlu'nun kızlarının film için açtığı davaya cevap (Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu)

1 Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmine, sporcunun kızlarından itiraz geldi. Yapımcı Mustafa Uslu tarafından hayata geçirilen, iki yıl önce hayatını kaybeden eski milli halterci'nun hayatını anlatanfilmine, sporcunun kızlarından itiraz geldi.

2 İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran Sezin ve Esin Süleymanoğlu dilekçelerinde şu iddialara yer verdi:

3 "Geçen yıl bazı gazetelerde babamız Naim Süleymanoğlu’nun hayatının film olarak çekilip bu yılın Ekim ya da Kasım aylarında sinemalarda gösterime gireceğini öğrendik. Naim Süleymanoğlu’nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu ile yapım şirketi Dijital Yapım Evi Reklam Film Sanayi şirketi ve yapımcı Mustafa Uslu arasında film sözleşmesi yapılmış. Filmin sinemalarda gösterilecek ve bundan da sadece Muharrem Süleymanoğlu bir bedel alacakmış. Filmin iyi iş yapması halinde bize birer daire alınacağı yönünde duyum aldık.





4 "Muharrem Süleymanoğlu, filmde kullanılmak üzere babamızın 3 madalyasını yapım şirketine vermiş. Film çekimleri halen devam etmektedir. Naim Süleymanoğlu’nun kızları olarak ne madalyaların filmde kullanılmasına ne de gösterilmesine iznimiz vardır."





5 Film yapılmasının amacı, haksız kazanç elde etmeye yönelik olup hayatında gizli kalması gereken bazı hususların filmde işlenecek olması, ileride bizleri küçük düşürmeye yönelik bir takım olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Bu durumun şimdiden önüne geçilmesini istiyoruz.





6 "TAZMiNAT iSTiYORUZ" Akşam'dan Neslihan Keskin'in haberine göre; Naim Süleymanoğlu'nun kızları Sezin ve Esin, filmde kullanılan madalyalara el konulmasını isteyerek, şunları söyledi:

7 “Madalyaların usule aykırı şekilde film çekiminde kullanılması ve iade edilmemesi nedeniyle ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Merhumun Olimpiyat, Avrupa ve Dünya şampiyonluğu madalyalarının çekiminin ve yayımının tedbiren yasaklanmasını, maddi ve manevi zararlarımızın giderilmesini talep ediyoruz” dediler.

8 Bunun üzerine yapım şirketi Dijital Yapım Evi, basın açıklaması yaptı: Film Muharrem Sülüymanoğlu'nun merhum Naim Süleymanoğlu ile anılarını yazdığı kitap çerçevesinde çekilmektedir. Filmde iddia edildiği gibi gizli kalması gereken herhangi hussustan bahsedilmemektedir. Kendisinin ve kızlarının manevi değerlerinin küçük düşürülmesi ihtimalı söz konusu değildir"



