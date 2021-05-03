Naomi Campbell: Corona virüse teşekkür edebilirim

Campbell, "Her işimi kendim hallediyorum. Tıpkı annem ve anneannem tarafından öğretilen gibi... Aslında koronavirüse teşekkür edebilirim; çocukluğumda bana işlenen şeyleri geri getirdiği için" dedi.

021 yılı ile ilgili düşüncelerini de dile getiren yıldız isim, "Anlamamız gereken son birkaç şey kaldığını düşünüyorum. Hiçbir şey bir gecede yok olmaz fakat ilk çeyrekte bu konuyu kapatmamız gerekir. Sonrasında harika bir yılın bizi beklediğinden şüphem yok. Aslında ben bunun olacağına inanmıyorum; olacağını hissediyorum. Asıl mesele de bu" sözlerini dile getirmişti.