Naomi Campbell: Corona virüse teşekkür edebilirim

Ünlü model Naomi Campbell, pandemi sürecinde yaptıklarını anlattı. "Evde her işimi kendim hallediyorum" diyen Campbell, "Aslında corona virüse teşekkür edebilirim; çocukluğumda bana işlenen şeyleri geri getirdiği için" ifadelerini kullandı.
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03.05.2021 - 11:57| Son Güncelleme : 03.05.2021 - 12:03
Naomi Campbell, Interview Dergisi'ne konuştu. 50 yaşındaki yıldız, hakkında bilinmeyenleri anlattı.
Pandemi süreci ile ilgili konuşan Campbell, karantina döneminde evde yemek yaptığını aktardı.
Campbell, "Her işimi kendim hallediyorum. Tıpkı annem ve anneannem tarafından öğretilen gibi... Aslında koronavirüse teşekkür edebilirim; çocukluğumda bana işlenen şeyleri geri getirdiği için" dedi.
021 yılı ile ilgili düşüncelerini de dile getiren yıldız isim, "Anlamamız gereken son birkaç şey kaldığını düşünüyorum. Hiçbir şey bir gecede yok olmaz fakat ilk çeyrekte bu konuyu kapatmamız gerekir. Sonrasında harika bir yılın bizi beklediğinden şüphem yok. Aslında ben bunun olacağına inanmıyorum; olacağını hissediyorum. Asıl mesele de bu" sözlerini dile getirmişti.
Campbell, daha önce bu kez de corona virüs için aldığı önlemlerle objektiflere yansımıştı.
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