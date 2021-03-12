Natalie Portman Thor: Love and Thunder filmi için kas yaptı

Thor: Love and Thunder filmi için kaslı vücudunu geliştirmeye çalışan Chris Hemsworth'le ilgili daha önce "Yanında büyükannesi gibi görüneceğim" ifadesini kullanan Natalie Portman, ilk set fotoğraflarında kaslı kollarıyla dikkat çekti.

ntv.com.tr 12.03.2021 - 08:56 | Son Güncelleme : 12.03.2021 - 09:05

Natalie Portman Thor: Love and Thunder filmi için kas yaptı - 1
Natalie Portman,  Thor: Love and Thunder filminin Sidney'deki setinde ilk kez görüntülendi.
Natalie Portman Thor: Love and Thunder filmi için kas yaptı - 2
Taika Waititi'nin yönetmenliğini üstlendiği dördüncü Thor filminde Chris Hemsworth Thor karakterini canlandırırken, Portman da Mjolnir oluyor.
Natalie Portman Thor: Love and Thunder filmi için kas yaptı - 3
Chris Hemsworth'ün kaslı süper kahraman görünümünün yanında, Portman'ın da belirginleşen kol kasları dikkat çekti.
Natalie Portman Thor: Love and Thunder filmi için kas yaptı - 4

Natalie Portman, rol arkadaşı Chris Hemsworth’ün sosyal medyada viral olan zorlu egzersiz fotoğrafına, "Büyükannesi gibi görüneceğim" yorumunu yapmasıyla gündeme gelmişti. 

Katıldığı TV programında, "Başka bir dünyaya ait gibi. Kasların nasıl çalıştığına ve nasıl bu hale geldiklerine dair çok bilgisiz hissediyorum. Gördüğümde, 'Kaslarını kullandığında kanın mı boşalıyor?' dedim. Çünkü çok beyaz görünüyor, değil mi? Ah Chris seni biraz bronzlaştırmalıyız" yorumunu yapmıştı. 

Natalie Portman Thor: Love and Thunder filmi için kas yaptı - 5
Portman ayrıca, "İyi görünüyor. Bu çok büyük bir baskı. Yanındaki küçük büyükannesi gibi görüneceğim" ifadesini kullanmıştı.
Natalie Portman Thor: Love and Thunder filmi için kas yaptı - 6
Setten yansıyan fotoğraflarda 39 yaşındaki Portman'ın neşeli halleri dikkat çekti.
Natalie Portman Thor: Love and Thunder filmi için kas yaptı - 7
Thor: Love and Thunder’da Natalie Portman ve Chris Hemsworth’ün yanı sıra Tessa Thompson da yer alıyor. Set fotoğraflarında Thompson da görüldü.
Natalie Portman Thor: Love and Thunder filmi için kas yaptı - 8

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