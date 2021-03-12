Natalie Portman Thor: Love and Thunder filmi için kas yaptı

Natalie Portman, rol arkadaşı Chris Hemsworth’ün sosyal medyada viral olan zorlu egzersiz fotoğrafına, "Büyükannesi gibi görüneceğim" yorumunu yapmasıyla gündeme gelmişti.

Katıldığı TV programında, "Başka bir dünyaya ait gibi. Kasların nasıl çalıştığına ve nasıl bu hale geldiklerine dair çok bilgisiz hissediyorum. Gördüğümde, 'Kaslarını kullandığında kanın mı boşalıyor?' dedim. Çünkü çok beyaz görünüyor, değil mi? Ah Chris seni biraz bronzlaştırmalıyız" yorumunu yapmıştı.