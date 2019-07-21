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Natalie Portman, Thor'a geri dönüyor

Thor serisinin ilk iki filminde rol alan Natalie Portman'ın, 2021 yılında vizyona girecek olan serinin dördüncü filmi Thor: Love and Thunder'a katılacağı duyuruldu.

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    Günümüz sinemasını adeta egemenliği altına alan Marvel Sinematik Evreni yeni evresi için planladığı projelerini San Diego Comic Con'da açıkladı.
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    Gecede Thor serisinin dördüncü filminin duyurusu yapıldı. İlk iki filmde Jane Foster rolünü canlandıran Natalie Portman'ında dördüncü filmde yeniden rol alacağı açıklandı.
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    Portman'ın hayat verdiği Foster karakteri üçüncü filmde rol almamıştı. Portman, 2016 yılında yaptığı açıklamada, "Bildiğim kadarıyla Thor'la işim bitti" ifadelerini kullanmıştı.

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    Serinin üçüncü filmi Ragnarok'ta, Thor ve Jane karakterinin ayrıldığı belirtilmişti. Ayrıca üçüncü filmde Valkyrie karakterini canlandıran Tessa Thompson'ı dördüncü filmde de rol alacağı duyuruldu.



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    5 Kasım 2021 tarihinde vizyona girecek olan filmin adı ise Thor: Love and Thunder (Aşk ve Şimşek) olarak açıklandı.
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    Akademi ödüllü aktrisin rol aldığı 2011 yapılı Thor dünya genelinde 449 milyon 326 bin dolar gişe hasılatı elde etmişti. 

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    İlk filmin devamı olan Thor: Karanlik Dünya ise 644 milyon 571 bin dolar gişe rakamına ulaştı.

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