Natalie Portman'dan filler için çağrı

Avengers: Endgame'in yıldızı Natalie Portman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla fillerin kurtarılması ve rehabilitasyonları için destek istedi.
38 yaşındaki oyuncu, sözlerine yılbaşı alışverişi için takipçilerine farklı bir hediye fikri vererek başladı.
Fillerle çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü oyuncu, paylaşımına şu notu düştü: "En sevdiğim hediye fikirlerinin bir kısmını sizinle paylaşmak istiyorum. Birisine hediye almaya, fil sahiplenerek başlayabilirsiniz."
"Afrika’da yıllık 50 dolar karşılığında sizler de bu sevimli hayvanları kurtarabilir ve rehabilitasyonlarına yardımcı olabilirsiniz."
Instagram'da 5.6 milyon takipçisi bulunan Portman, 2012 yılında dansçı Benjamin Millepied ile dünyaevine girmişti.