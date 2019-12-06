National Geographic en iyi 100 fotoğrafı seçti (Türk fotoğrafçı da var)

National Geographic, iki milyon fotoğraf arasından yılın fotoğraflarını seçti. İşte aralarında Türk fotoğrafçı Emin Özmen'in objektifinden bir karenin de yer aldığı 2019'un en iyi 100 fotoğrafı...

EMİN ÖZMEN

14 yaşındaki ikizler Sidra ve Shahed, 2013'te Suriye'nin Aleppo kentine yapılan bombardıman sonrası evlerini terk ederek Gaziantep'e yerleşti. "Bombalardan ve savaş uçaklarından kurtulduğumuz için mutluyuz" diyen kardeşler, Gaziantep'te önce Arapça eğitim veren bir okula gitti, şimdi ise Türkçe eğitim veren okula kayıt yaptırdı. Babaları, "Kızlarımın eğitime devam etmeleri konusunda kararlıyım" dedi.

JIMMY CHIN

AMI VITALE

BRENT STIRTON

HAMILTON JAMES

AITOR LARA

YAGAZIE EMEZI

LYNSEY ADDARIO

LYNN JOHNSON

LOUIE PALU

LOUIE PALU

LOUIE PALU

PASCAL MAITRE

PASCAL MAITRE

PASCAL MAITRE

PASCAL MAITRE

LYNSEY ADDARIO

NORA LOREK

SHIRA COHEN

LYNSEY ADDARIO

JOHN STANMEYER

MATTHIEU PALEY

DAVID GUTTENFELDER

PASCAL MAITRE

ACKERMAN + GRUBER

JENNIFER EMERLING

ELIAS WILLIAMS

ROBIN HAMMOND

AMI VITALE

BRENT STIRTON

BRENT STIRTON

CHARLIE HAMILTON JAMES

CHARLIE HAMILTON JAMES

THOMAS P. PESCHAK

RONAN DONOVAN

CHARLIE HAMILTON JAMES

CHARLIE HAMILTON JAMES

KIRSTEN LUCE

KARINE AIGNER

MOISES SAMAN

KARINE AIGNER

STEVE WINTER

AMI VITALE

AMI VITALE

MATHIAS SVOLD

GENA STEFFENS

ACACIA JOHNSON

DAVID GUTTENFELDER

DAVID GUTTENFELDER

DAVID GUTTENFELDER

LYNSEY ADDARIO

AVID LIITTSCHWAGER

MAX AGUILERA-HELLWEG

LUJÁN AGUSTI

HALE, NGM STAFF

MARTIN OEGGERLI

CÉDRIC GERBEHAYE

CÉDRIC GERBEHAYE

KATIE ORLINSKY

KATIE ORLINSKY

ACACIA JOHNSON

KATIE ORLINSKY

AITOR LARA

CÉDRIC GERBEHAYE

NADIA SHIRA COHEN

NADIA SHIRA COHEN

NADIA SHIRA COHEN

CÉDRIC GERBEHAYE

MARK THIESSEN

MARK THIESSEN

CARSTEN PETER

CARSTEN PETER

CARSTEN PETER

NICHOLE SOBECKI

NICHOLE SOBECKI

NICHOLE SOBECKI

NICHOLE SOBECKI

ROBERT CLARK

MOISES SAMAN

JENNIFER EMERLING

WILLIAM DANIELS

STEVE WINTER

SPENCER LOWELL

DAN WINTERS

FRITZ HOFFMANN

FRITZ HOFFMANN

FRITZ HOFFMANN

LYNSEY ADDARIO

NORA LOREK

ROBIN HAMMOND

NORA LOREK

NORA LOREK

MARTIN OEGGERLI

MOISES SAMAN

MOISES SAMAN

MOISES SAMAN

PASCAL MAITRE

MATTHIEU PALEY

MATTHIEU PALEY

PAOLO WOODS VE GABRIELE GALIMBERTI

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