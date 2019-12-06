National Geographic en iyi 100 fotoğrafı seçti (Türk fotoğrafçı da var)

EMİN ÖZMEN
14 yaşındaki ikizler Sidra ve Shahed, 2013'te Suriye'nin Aleppo kentine yapılan bombardıman sonrası evlerini terk ederek Gaziantep'e yerleşti. "Bombalardan ve savaş uçaklarından kurtulduğumuz için mutluyuz" diyen kardeşler, Gaziantep'te önce Arapça eğitim veren bir okula gitti, şimdi ise Türkçe eğitim veren okula kayıt yaptırdı. Babaları, "Kızlarımın eğitime devam etmeleri konusunda kararlıyım" dedi.
JIMMY CHIN
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LOUIE PALU
LOUIE PALU
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PASCAL MAITRE
PASCAL MAITRE
PASCAL MAITRE
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SHIRA COHEN
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BRENT STIRTON
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CHARLIE HAMILTON JAMES
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CHARLIE HAMILTON JAMES
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AMI VITALE
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DAVID GUTTENFELDER
DAVID GUTTENFELDER
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CÉDRIC GERBEHAYE
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NADIA SHIRA COHEN
NADIA SHIRA COHEN
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MARK THIESSEN
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CARSTEN PETER
CARSTEN PETER
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NICHOLE SOBECKI
NICHOLE SOBECKI
NICHOLE SOBECKI
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ROBERT CLARK
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FRITZ HOFFMANN
FRITZ HOFFMANN
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MOISES SAMAN
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MATTHIEU PALEY
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PAOLO WOODS VE GABRIELE GALIMBERTI