Naula Antik Kenti'nde tahribat

DHA 16.07.2021 - 10:39
Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan ve içindeki eserlerin tümü Bizans dönemine tarihlendirilen, 33 dönüm üzerine kurulu Naula Antik Kenti'nde 6 tapınak, 2 kilise ve 1 antik tiyatro yer alıyor.
Surlarla çevrili olan ve denize 300 metre uzaklıkta bulunan sit alanındaki antik kentin birçok yeri yıkık. Endemik bitkilerin de yer aldığı antik kent, yerleşim yerlerinin tam ortasında yer alırken, kimliği belirsiz kişiler, buradaki tarihi alanı tahrip ediyor. Sit alanında piknik yapıp çöplerini bırakanlar, şimdi de yüzlerce yıllık duvarlara sprey boyayla yazılar yazarak, antik kentin doğal görünümünü bozdu.