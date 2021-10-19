Naziler tarafından ele geçirilen Van Gogh Tablosu müzayedeye çıkıyor: 30 milyon dolar getirmesi bekleniyor

Haberler - ntv.com.tr 19.10.2021 - 14:59 | Son Güncelleme : 19.10.2021 - 15:24
Ünlü ressam Vincent van Gogh, "Meules de Blé" ("Buğday Yığınları") adlı tabloyu 1888'de, sağlık durumunun kötü olduğu bir dönemde Fransız kırsalına çekildikten sonra çizdi. Arles'dayken çevresindeki pastoral yaşam tarzına aşık oldu ve "Meules de blé" bu dönemde yaptığı hasat temalı birkaç eserden biri oldu.
Christie's Müzayede Evi, tablonun yüzyıldan fazla bir süre sonra satışa çıkaracağını açıkladı. Kurum, eserde kullanılan suluboya tekniğinin Vincent van Gogh'un Japon gravürlerine benzer daha grafik bir stil olan "Japonisme takıntısını" gösterdiğini söyledi.
Bununla birlikte, tasvir edilen sakin manzarasına rağmen, tablonun sorunlu bir geçmişi var. Eser, başlangıçta Van Gogh'un kardeşi Theo'ya aitti. 1913'te Yahudi bir sanayici olan Max Meirowsky tarafından satın alındı. Almanya'da Yahudi aleyhtarı zulümle karşı karşıya kalan Meirowsky, kaçmak zorunda kaldı ve tabloyu bir Alman'a emanet etti.
Eser, II. Dünya Savaşı'nın patlak vermesinin ardından İsviçre'ye kaçan Miriam Caroline Alexandrine de Rothschild'in eline geçti. Fransa'nın işgali sırasında Naziler, diğer parçaların yanı sıra "Meules de blé"yi de alarak De Rothschild'in koleksiyonunu yağmaladı.
1941'de resim, Naziler tarafından "yozlaşmış" kabul edilen veya başka bir şekilde el konulan sanat eserlerini saklamak ve sergilemek için kullanılan bir müze olan Jeu de Paume'ye transfer edildi. Christie's'e göre, "Meules de blé" daha sonra Avusturya'daki Schloss Kogl kalesine götürüldü ve burada adı açıklanmayan özel bir koleksiyona girdi.
Ardından eser, 1978'de New York'taki Wildenstein & Co. galerisi tarafından satın alındı ve burada izlenimciliğe meyilli Teksaslı bir petrol patronu olan geç sanat koleksiyoncusu Edward Lochridge Cox tarafından satın alındı.
Ancak, Cox'un ölümünün ardından, Cox, Meirowsky ve De Rothschild'in mirasçıları arasında bir mülkiyet anlaşmazlığı ortaya çıktı. Christie'nin kataloğunda, tarafların o zamandan beri bir "uzlaşma anlaşması"na vardıklarını, ancak konuyla ilgili daha fazla yorum yapmaktan kaçındıklarını belirtti.
Öte yandan, “Meules de Blé” en son 1905'te Amsterdam'daki Stedelijk Müzesi'nde daha büyük bir Van Gogh retrospektifinin parçası olarak sergilendiğinde halka açık olarak görüldü. Christie's 116 yıl sonra ilk halka açık bir şekilde görülebilecek eserin 30 milyon dolara satılmasını beklendiğini duyurdu.