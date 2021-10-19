Naziler tarafından ele geçirilen Van Gogh Tablosu müzayedeye çıkıyor: 30 milyon dolar getirmesi bekleniyor

MİRASÇILAR BİRBİRİNE GİRDİ

Ardından eser, 1978'de New York'taki Wildenstein & Co. galerisi tarafından satın alındı ​​ve burada izlenimciliğe meyilli Teksaslı bir petrol patronu olan geç sanat koleksiyoncusu Edward Lochridge Cox tarafından satın alındı.

Ancak, Cox'un ölümünün ardından, Cox, Meirowsky ve De Rothschild'in mirasçıları arasında bir mülkiyet anlaşmazlığı ortaya çıktı. Christie'nin kataloğunda, tarafların o zamandan beri bir "uzlaşma anlaşması"na vardıklarını, ancak konuyla ilgili daha fazla yorum yapmaktan kaçındıklarını belirtti.