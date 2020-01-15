Nazım Hikmet'in 118. yaş günü (Doğum gününde az bilinen fotoğrafları)

Bugün usta yazar Nazım Hikmet'in 118. doğum günü... İşte Çağdaş Türk şiirinin en önemli isimlerinden biri olan Nazım Hikmet’in bilinmeyen fotoğrafları...

DHA





15 Ocak 1902 yılında doğan Nazım Hikmet, 61 yaşında hayata veda etti. Çağdaş Türk şiirinin en önemli isimlerinden biri olan Nazım Hikmet, "romantik komünist" ve "romantik devrimci" olarak tanımlandı hayatı boyunca. Siyasi düşünceleri yüzünden defalarca tutuklandı ve yetişkin yaşamının büyük bölümünü hapiste ya da sürgünde geçirdi. Şiirleri elliden fazla dile çevrildi, eserleri birçok ödül aldı.

Akademisyen Mahir Aslan ve gazeteci Sonat Kerem, Nazım Hikmet’in 1954 yılında ziyaret ettiği Kiev’de çekilen fotoğraflarını ortaya çıkardı.

Kiev’deki Ukrayna Devlet Arşivi’nde bulunan fotoğraflarda Nazım Hikmet, Kiev Garı’nda şair ve yazar dostları ve kendisini karşılamaya gelen insanlarla beraber görülüyor.

Hikmet, Ukrayna’nın Rusya ile birleşmesinin 300’üncü yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere 1954 Mayıs’ında Ukrayna’nın başkenti Kiev’i ziyaret etmişti.

Hikmet’in aynı gün farklı açıdan çekilen başka bir fotoğrafı, 1995 yılında hayatını kaybeden Ukraynalı yazar Oles Gonçar’ın özel arşivinden geçen sene çıkmıştı.

Şiirleri yasaklanan ve yaşamı boyunca yazdıkları yüzünden 11 ayrı davadan yargılanan Nazım Hikmet; İstanbul, Ankara, Çankırı ve Bursa cezaevlerinde 12 yılı aşkın süre yatmıştı.

3 Haziran 1963 sabahı saat 06:30'da gazetesini almak üzere ikinci kattaki dairesinden apartman kapısına yürümüş ve gazetesine uzanırken geçirdiği kalp krizi sonucunda Moskova'da hayatını kaybetmişti.

Ölümü sonrası 61 yaşındaki hayatını kaybeden Hikmet'in mezarı ünlü Novodeviçi Mezarlığı'na (Новодевичье кладбище) defnedildi. Mezar taşı siyah bir granitten olup meşhur şiirlerinden biri olan rüzgâra karşı yürüyen adam figürü taş üzerinde ebedileştirildi.