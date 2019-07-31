Nazlı öğretmen Diyarbakır sokaklarını renklendirdi

Duvarlarda, insan figürleri, ağaçlar ve hayvanlar var. Nazlı öğretmen ve arkadaşları, bir aydır bu sokaklarda çalışıyor.

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40 dereceyi aşan sıcak havada her gün resim çiziyorlar. Nazlı öğretmen, "Bazı çalışmalarda halkın da etkisi oldu yani. Köpek çizmemi isteyen oldu. Güvercin çizer misinin diyenler oldu hayvan sevgisi çok yoğun olan bir bölge onun için daha çok hayvan çizim istediler" şeklinde konuştu.