Ne Baba Parası ne de Star Wars, gişenin lideri Rafadan Tayfa Göbeklitepe (3- 5 Ocak 2020 Box Office Türkiye)
Vizyona girdiği ilk hafta animasyon film açılış rekorunu kıran Rafadan Tayfa Göbeklitepe, performansını ikinci hafta sonunda da sürdürdü ve 444 bin 755 seyirciyle Box Office Türkiye'nin birinci sırasındaki yerini korudu. Haftanın öne çıkan yapımlarından Baba Parası ise 318 bin 605 seyirciyle (Toplmada 493 bin 355) Ahmet Kural ve Murat Cemcir ikilisinin bugüne kadarki en düşük açılış rakımıyla ikinci sırada yer aldı. Dünya genelinde gişe rakamlarını domine eden Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi ise listede ancak altıncı olabildi. İşte 03 - 05 Ocak 2020 Box Office Türkiye verileri....
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