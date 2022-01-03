Neden çoğu animasyon karakteri dört parmaklı?

Televizyon tarihinin en meşhur animasyon karakterlerinin birçoğunun ortak noktası 4 parmaklı olmaları. Mickey Mouse, Homer Simpson, Sünger Bob, Looney Tunes karakterleri, Taş Devri karakterleri, Tom ve Jerry gibi pek çok çizgi film karakterinin yalnızca dört parmağı var.

Peki bunun nedeni ne?

Onlarca yıldır devam eden bu çizgi film geleneğinin birçok farklı nedeni var.