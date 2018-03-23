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Nerede yanlış yapıyoruz dedirten illüstrasyonlar

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Avusturyalı karikatürist Gerhard Haderer’in dikkat çekici illüstrasyonları, günümüz toplumlarının neden hiçbir zaman mükemmel olamayacağını anlatıyor.

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    Sanat, sadece göze güzellikleri göstermez, aynı zmanda yeni fikirler aşılar ve zihinleri kışkırtır.
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    Avusturyalı karikatürist Gerhard Haderer, çizdiği illüstrasyonlarla günümüz toplumlarının neden hiçbir zaman mükemmel olamayacağını gözler önüne serdi.
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    Teknoloji, mültecilik, kapitalizm, silah ve şiddet gibi konularda dikkat çekici çalışmalara imza attı.

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    İşte, Haderer’in bir ayna gibi hayatımızı yansıtan, farkındalık yaratan illüstrasyonları…

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